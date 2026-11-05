Vor dem DMSB-Berufungsgericht: Mühlner Motorsport gewinnt Cup2-Titel

Das DMSB-Berufungsgericht hat eine endgültige Entscheidung im umstrittenen Meisterschaftsfinale der Porsche Endurance Trophy Nürburgring (PETN) getroffen. Mühlner Motorsport bekommt den Klassensieg beim Saisonfinale der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) zugesprochen und sichert sich damit auch den Titel in der Cup2-Wertung. Nico Bastian darf sich somit nachträglich als Meister feiern lassen.

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Dem Titelgewinn war ein turbulentes Finale vorausgegangen. Mühlner Motorsport und das BLACK FALCON Team ZIMMERMANN kämpften bis in die Schlussphase um den Klassensieg, der gleichzeitig die Meisterschaft entscheiden sollte. Nico Bastian überquerte im Mühlner-Porsche die Ziellinie zunächst mit einem Vorsprung von 0,284 Sekunden vor dem Black-Falcon-Fahrzeug von Alexander Hardt. Eine zunächst verhängte Zeitstrafe von 30 Sekunden warf Mühlner allerdings auf Rang zwei zurück, wodurch BLACK FALCON zunächst als Sieger und Meister galt.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde die Entscheidung mehrfach geändert. Mithilfe einer Onboard-Aufnahme des Mühlner-Fahrzeugs wurde die ursprüngliche Zeitstrafe zunächst zurückgenommen. Auf den anschließend veröffentlichten offiziellen Ergebnislisten wurden Bastian und Scheerbarth wieder als Klassensieger geführt. Später erhielt der Mühlner-Porsche jedoch erneut eine Zeitstrafe, wodurch BLACK FALCON wieder auf den ersten Platz rückte. Mühlner Motorsport legte daraufhin Berufung ein.

Das DMSB-Berufungsgericht gab Mühlner nun recht. Dabei stand weniger die eigentliche Situation auf der Rennstrecke im Mittelpunkt als vielmehr die formelle Korrektheit der sportrechtlichen Abläufe. Das Gericht entschied, dass das von den Sportkommissaren veröffentlichte offizielle Endergebnis rechtlich bindend ist und nachträglich nicht mehr geändert werden darf. Grundlage dafür ist Absatz 11.7.3.s des Internationalen Sportgesetzes der FIA, wonach die Bestätigung der Wertungen und Ergebnisse den Sportkommissaren obliegt.

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Mit dieser Entscheidung ist das Meisterschaftsdrama endgültig beendet: Nico Bastian von Mühlner Motorsport ist der offizielle PETN-Cup2-Meister der Saison 2026. Der Fall könnte darüber hinaus Auswirkungen auf zukünftige NLS-Veranstaltungen haben. Um vergleichbare Situationen zu vermeiden, könnten offizielle Endergebnisse künftig erst deutlich später veröffentlicht werden, wenn strittige Entscheidungen zunächst abschließend mit den Sportkommissaren geklärt werden müssen.