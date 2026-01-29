Nach Saison 2028: McLaren zieht sich aus GT4-Klasse zurück

Nach Abschluss der Saison 2028 beendet McLaren die Unterstützung der GT4-Klasse! Motorsportchef Giorgio Sanna, der erst im November zu der Marke wechselte, erklärte im Rahmen der 24h Daytona gegenüber Medien, dass sich McLaren daraufhin ausschließlich im Kundensportbereich auf die GT3-Klasse sowie die McLaren Artura Trophy, dem Markenpokalfahrzeug der Klasse, konzentrieren wird. Sanna erklärte, dass der britische Hersteller seine Kunden stattdessen über die McLaren Trophy-Serie in Amerika, Europa und eine zukünftige Meisterschaft im asiatisch-pazifischen Raum gewinnen möchte.
«Die Trophy ist die richtige Basis für unser Kundensportprogramm», erklärt Sanna. «In den nächsten zwei Jahren werden wir uns in Bezug auf Produkt und Strategie stärker darauf konzentrieren. Das liegt vor allem daran, dass wir wachsen und die nächste Generation von Kundenteams konsolidieren müssen, die in zwei oder drei Jahren von der Trophy in die GT3 wechseln werden. Die Trophy ist aus strategischer Sicht von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund werden wir die GT4-Kundenteams weiterhin unterstützen, aber in drei Jahren werden wir uns nur noch auf die Trophy und die GT3 konzentrieren und nicht mehr auf die GT4.» Giorgio Sanna wies ebenfalls darauf hin, dass der McLaren Artura Trophy EVO, der als Serienfahrzeug dient, eigentlich eine Weiterentwicklung des Artura GT4 ist: «Mechanisch gesehen hat er eine bessere Leistung, bessere Fahreigenschaften und keine Balance of Performance. Die Trophy ist unsere Gegenwart und Zukunft.» Der Italiener, der auch bei Lamborghini einen erfolgreichen Markenpokal aufbaute, erklärt weiter: «GT4 ist eine Klasse, die wir mögen, wir haben viele Kunden und werden ihre Programme weiterhin so gut wie möglich unterstützen. Aber mittel- bis langfristig gesehen ist GT4 nicht die Bühne, auf der McLaren stehen wird. Es ist eine Frage der Ressourcen, denn es ist klar, dass wir nicht über unbegrenzte Ressourcen verfügen. Wir müssen uns weiterhin auf das konzentrieren, was wir für das Unternehmen und die Marke als wichtiger erachten, wie die Trophy und GT3. Ehrlich gesagt glauben wir mit Blick auf die Zukunft nicht, dass GT4 der richtige Ort für eine Marke wie McLaren ist. Es ist nicht die richtige Bühne. Es gibt andere Marken, die unsere Konkurrenten auf dem Markt sind, und sie treten nicht in der GT4 an.» Sanna sagte, dass McLaren Artura GT4-Fahrzeuge in den nächsten drei Jahren weiterhin verkaufen wird, aber ab 2029 nur noch Ersatzteile für bestehende Kunden bereitstellen wird. «Ab dann wird der Fokus im Wesentlichen nur noch auf Trophy und GT3 liegen und Schritt für Schritt werden wir auch mit unseren bestehenden Teams sprechen, um Möglichkeiten für einen Wechsel aus der GT4 in die Trophy zu prüfen», sagte er. «Ersatzteile werden immer verfügbar sein, da die GT4 im Grunde genommen der Trophy ähnelt und sie sich zu 90 Prozent die gleichen Komponenten teilen. Wir werden also weiterhin Teile liefern. Aber was den Aufwand und den Fokus angeht, werden wir Schritt für Schritt in Richtung einer ausschließlichen Konzentration auf die Trophy und GT3 gehen.» McLaren konnte in den vergangenen Jahren viele Erfolge im GT4-Bereich einfahren. So wurden 2021 Charlie Fagg und Bailey Voisin für United Autosports Meister in der GT4 European Series. 2024 wiederholten Tom Lebbon und Josh Rattican den Erfolg in einem Artura GT4 von Elite Motorsport.
