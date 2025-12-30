Nach zwölf gemeinsamen Jahren: Jesse Krohn verlässt BMW

Nach zwölf erfolgreichen Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen BMW M Motorsport und Jesse Krohn. Beide Parteien haben sich geeinigt, den nach der Saison 2025 ausgelaufenen Werksfahrer-Vertrag nicht zu verlängern. Krohn stellt sich in Zukunft neuen Herausforderungen. Seine Karriere begann 2014 im BMW M Motorsport Junior Programm und führte ihn bis zu großen Siegen bei den 24-Stunden-Klassikern in Daytona und auf dem Nürburgring.

«BMW M Motorsport Junior of the Year»: Mit diesem Titel machte der damals 24-jährige Jesse Krohn am Ende der Saison 2014 erstmals auf sich aufmerksam. Er hatte sich im ersten Ausbildungsjahr des damaligen Talentförderprogramms gegen drei Mitbewerber durchgesetzt und startete ab diesem Zeitpunkt seine Karriere als Mitglied der BMW M Motorsport Familie. Erste Stationen waren das ADAC GT Masters und die 24 Stunden auf dem Nürburgring. 2017/2018 feierte er in der GT-Klasse der Asian Le Mans Series seinen ersten Titelgewinn.

Es war eine lange, erfolgreiche Zeit bei BMW M Motorsport, und ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die sich mir geboten haben. BMW M Motorsport hat mir die Chance gegeben, professioneller Rennfahrer zu werden. Jesse Krohn

2016 fuhr Krohn erstmals in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship, wo er in den folgenden Jahren viele seiner größten Erfolge feierte. 2019 genoss er das besondere Erlebnis, gemeinsam mit Alessandro Zanardi am Steuer des BMW M8 GTE die 24 Stunden von Daytona bestreiten zu dürfen. Ein Jahr später triumphierte er bei dem US-Langstreckenklassiker in der GTLM-Klasse und wurde gemeinsam mit John Edwards am Saisonende zudem Champion im IMSA Michelin Endurance Cup. 2024 stieg Krohn ins Hypercar-Programm von BMW M Motorsport auf und bestritt die komplette IMSA-Saison im BMW M Hybrid V8 des BMW M Teams RLL. Bei der „Battle on the Bricks“ in Indianapolis siegte er gemeinsam mit Philipp Eng.

Die Saison 2025 brachte Krohn einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere ein – den ersten Gesamtsieg bei den 24h Nürburgring. Auch das 3-Stunden-Rennen der GT World Challenge Europe auf dem Grand-Prix-Kurs in der Eifel konnte er gewinnen. Nach zwölf Jahren verlässt mit Krohn eines der dienstältesten Mitglieder die BMW M Motorsport Familie.

Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport: «Ich möchte mich bei Jesse Krohn sehr herzlich für die vergangenen zwölf Jahre bei BMW M Motorsport bedanken. In der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, durfte ich ihn als sehr zuverlässigen Rennfahrer kennenlernen, der immer alles für seinen Job gegeben hat. Diese professionelle Einstellung hat ihn zu großen Erfolgen geführt – sei es mit dem BMW M8 GTE in Daytona, mit dem BMW M Hybrid V8 in Indianapolis oder zuletzt mit dem BMW M4 GT3 EVO auf dem Nürburgring. Es ist beeindruckend zu sehen, wie unglaublich weit ihn sein Weg vom Junior-Fahrer gebracht hat. Jesse Krohns Karriere bei BMW M Motorsport ist ein Musterbeispiel für gelungene Nachwuchsförderung. Darauf können er und alle daran Beteiligten sehr stolz sein. Nun wird sich Jesse neuen Herausforderungen stellen. Dafür wünsche ich ihm von Herzen alles Gute!»