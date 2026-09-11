Nürburgring Langstrecken-Serie 2027 mit acht Rennterminen

Die Saison 2026 der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie ist in vollem Gange und schon jetzt stehen die Ampeln für ein historisches Motorsport-Jahr auf Grün: 2027 feiert die Traditionsrennserie auf der Nordschleife ihr 50-jähriges Jubiläum – und trifft dabei auf den 100. Geburtstag des Nürburgrings selbst. Das doppelte Jubiläum macht die kommende Saison zu einem echten Meilenstein in der Geschichte der «Grünen Hölle». Insgesamt acht Rennen stehen im kommenden Jahr im Kalender. Mit der frühzeitigen Terminierung schafft die NLS für Teams, Fahrer und Partner Planungssicherheit und setzt auch im Jubiläumsjahr auf bewährte Strukturen.

Werbung

Werbung

«Ein halbes Jahrhundert Langstreckensport auf der Nordschleife ist ein historischer Meilenstein, auf den wir extrem stolz sind – erst recht, da wir dieses Jubiläum gemeinsam mit dem 100-jährigen Bestehen des Nürburgrings feiern dürfen», sagt VLN-Geschäftsführer Mike Jäger. «Seit den Anfängen im Jahr 1977 hat die Serie ihren einzigartigen Charakter auf dieser ikonischen Rennstrecke bewahrt und sich gleichzeitig kontinuierlich weiterentwickelt. Dass wir den Kalender so frühzeitig präsentieren können, gibt allen Beteiligten volle Planungssicherheit zu den vertrauten Rahmenbedingungen. Dieses doppelte Jubiläumsjahr 2027 wird ein absolutes Fest für alle Motorsport-Fans.»

Starke Mediadaten in der Saison 2026

Wie groß die Faszination für die NLS weltweit ist, unterstreichen die aktuellen Reichweiten der digitalen Berichterstattung. Nachdem die ersten sieben Rennen der laufenden Saison bereits erfolgreich absolviert sind, verzeichnet die Serie Stand heute beeindruckende 23,99 Millionen Zuschauer in den Livestreams sowie fast 214 Millionen Video-Aufrufe über unterschiedliche Social-Media-Plattformen hinweg. Auf YouTube haben mittlerweile mehr als 180.000 Fans den offiziellen Kanal abonniert.



Werbung

Werbung

Die Termine der NLS-Saison 2027 im Überblick:

NLS 1: 20.03.2027 NLS 2: 17.04.2027 NLS 3: 03.07.2027 NLS 4: 07.08.2027 (6h-Rennen) NLS 5 & 6: 11./12.09.2027 (Double-Header) NLS 7: 25.09.2027 NLS 8: 09.10.2027