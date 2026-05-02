Österreichisches Porsche-Team mit talentierten Nachwuchspiloten

Nur eine Woche nach dem Doppelsieg im ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring wird razoon – more than racing beim Saisonauftakt des GT World Challenge Europe powere by AWS Sprint Cup im britischen Brands Hatch antreten. Der Rennstall aus Eggersdorf bei Graz wird mit einem Porsche 911 GT3 R im Silver Cup antreten. Insgesamt 34 GT3-Fahrzeuge werden beim Rennen auf dem britischen Traditionskurs – der in diesem Jahr sein 100. Jubiläum feiert – antreten. Die Strecke ist bei Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt und zeichnet sich besonders durch die ultraschnellen Passagen im Wald aus. Da dort Auslaufzonen knapp bemessen sind, werden Fehler hart bestraft.

Werbung

Werbung

Der Däne Simon Birch – der im Vorjahr mit razoon – more than racing zwei Siege im ADAC GT Masters einfuhr – und der Norweger Magnus Gustavsen werden im Cockpit des Porsche 911 GT3 R Platz nehmen. Die beiden Skandinavier bringen viel GT-Erfahrung mit und haben sich ambitionierte Ziele für die Saison im Sprint Cup der internationalen GT-Topserie gesetzt.

«Ich freue mich sehr auf den Start in Brands Hatch und die Zusammenarbeit mit dem Team, welches ich sehr gut kenne und weiß, dass es sehr stark ist!“, gibt der 19-jährige Birch an, welcher als einer der größten Talente im internationalen GT-Sport gilt. „Über die Zusammenarbeit im GT World Challenge Europe Sprint Cup freue ich mich sehr und mein Ziel ist natürlich, gemeinsam mit Magnus starke Ergebnisse einzufahren und im Silver Cup um Podestränge zu kämpfen.»

Magnus Gustavsen kehrt nach einem Jahr Auszeit in die SRO-Meisterschaft zurück, wo er bereits mit verschiedenen Mercedes-AMG-Teams um Topergebnisse gekämpft hat: «Ich freue mich sehr bekanntzugeben, dass ich gemeinsam mit razoon – more than racing im GT World Challenge Europe Sprint Cup antrete und dort an der Seite von Simon ihren Porsche fahren werde. Das ist eine fantastische Gelegenheit und ich bin wirklich begeistert, nach einem Jahr Pause wieder im GT-World-Challenge-Fahrerlager dabei zu sein. Direkt mit einem neuen Team und einem Auto, das ich noch nie gefahren bin, wieder in den Wettbewerb einzusteigen, wird definitiv eine Herausforderung sein. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir uns gemeinsam schnell anpassen und dieser Herausforderung gewachsen sein werden. Ich bin hochmotiviert loszulegen und das Beste aus dieser Gelegenheit mit dem Team zu machen.»

Werbung

Werbung

«Wir freuen uns sehr, dass wir unser Vollzeit-Debüt im GT World Challenge Europe Sprint Cup feiern werden. Mit Magnus und Simon haben wir ein starkes Lineup für die Saison. Magnus bringt einiges an Erfahrung mit und ich denke, dass jeder weiß, wie schnell Simon ist. Unterm Strich gehen wir aber mit viel Respekt an die Sache heran, da ich denke, dass der Sprint Cup und vor allem die Boxenstopps sehr hart sind. Wir haben zwar viel trainiert, aber zählen tut es im Rennen. Wenn wir so schnell sind wie im Training zuhause, dann bin ich guter Dinge. Simon ist noch nie in Brands Hatch gefahren, Magnus wird das erste Mal im GT3 Porsche sitzen, das muss man in Summe dann schon relativieren. Ich hoffe, dass wir ein solides, fehlerfreies Rennwochenende absolvieren werden – dann wird sicher eine gute Platzierung herausspringen», erklärt Teameigner Dominik Olbert.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Eine weitere Besonderheit ist, dass die beiden einstündigen Sprintrennen am Sonntag ausgetragen werden. Zwischen dem Ende des ersten Rennens und dem Start zum zweiten liegen weniger als vier Stunden! Daher ist es wichtig, dass der Porsche im ersten Lauf keine großen Schäden erleidet, denn es gibt nicht viel Zeit für große Reparaturen. Zudem gibt es auf dem historischen Kurs einen verkürzten Zeitplan, da das Rennwochenende für die Piloten erst am Samstag beginnt und sie somit mit weniger Trainingszeit auskommen müssen.