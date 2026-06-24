Paradine Competition komplettiert BMW-Aufgebot für die 24h Spa

Das seit 1924 jährlich stattfindende 24-Stunden-Rennen von Spa ist eines der prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt. Heute gilt es als das Kronjuwel sowohl der GT World Challenge Europe powered by AWS und auch der Intercontinental GT Challenge. Paradine Competition geht mit zwei BMW M4 GT3 EVO an den Start und kehrt nach einem erfolgreichen Prolog im Mai auf die Rennstrecke in den Ardennen zurück.

Werbung

Werbung

Der BMW M4 GT3 EVO mit der Startnummer 991 setzt seine Saison in der Bronze-Cup-Kategorie fort, nachdem er in Paul Ricard den dritten und in Monza den fünften Platz belegt hatte. David Pittard und Leyton Fourie verstärken das Team und bilden gemeinsam mit Paradine Competition-Teambesitzer Darren Leung sowie Stammfahrer James Kellett das Fahrerquartett.

Der BMW mit der Startnummer 992 wird unterdessen nach einem Top-Ten-Ergebnis in Monza erneut im Silver Cup an den Start gehen. Das Fahrerfeld in Spa wird durch Ian Aguilera vervollständigt, der gemeinsam mit Christian Hahn, Josh Rowledge und Jop Rappange an den Start geht.

Der 34-jährige Pittard ist den regelmäßigen Fans des Langstreckenrennsports ein Begriff und verstärkt das Team mit einer umfangreichen und erfolgreichen Karriere. Zuvor war er Werksfahrer bei Aston Martin Racing und gewann 2023 in einem privat eingesetzten Ferrari die 24h Nürburgring. Zudem ist er Klassensieger in der FIA WEC und stand bei den 24 Stunden von Le Mans auf dem Podium. Derzeit fährt Pittard den BMW M4 GT3 EVO in der GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup, wo er ein Duo mit seinem Paradine-Competition-Teamkollegen Rappange bildet.

Werbung

Werbung

Fourie vervollständigt das Aufgebot der #991 und wird sein Debüt bei den 24 Stunden von Spa geben – ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die von Rennen mit BMW-Fahrzeugen geprägt ist. Der 20-Jährige gewann mehrere Rennen am Steuer des BMW M4 GT3 EVO im ADAC GT Masters und belegte 2025 den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Seinen jüngsten Sieg feierte er am vergangenen Wochenende auf dem Lausitzring, wo er sich auch zum Halbzeitmeister kürte.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Im Auto mit der Startnummer 992 verstärkt Aguilera Paradine Competition – direkt nach seinem Debüt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, wo er in der hart umkämpften LMP2-Klasse einen respektablen fünften Platz belegte. Der 19-Jährige ist Mitglied des Escuderia-Telmex-Programms, das darauf abzielt, lateinamerikanische Rennfahrer weltweit zu fördern, und ist zuvor bereits in der European Le Mans Series, der Asian Le Mans Series und dem Michelin Le Mans Cup an den Start gegangen.

Teameigner Darren Leung: «Die 24 Stunden von Spa sind das größte Ereignis in unserem Kalender. Der Prolog im letzten Monat ist für uns gut verlaufen, daher kehren wir voller Zuversicht zurück. Ich bin zuversichtlich, was unsere Chancen mit der von uns zusammengestellten Besetzung angeht. Sie besteht aus einer guten Mischung aus Talent und Erfahrung. Ich möchte Leyton und Ian, die zum ersten Mal bei uns dabei sind, herzlich willkommen heißen. Beide können auf eine gute Erfolgsbilanz zurückblicken, und ich bin mir sicher, dass sie gut zu uns passen werden. David seinerseits hat bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, bei großen Rennen zu überzeugen – das ist ein großer Vorteil. Dieses Rennen war in den letzten Jahren nicht besonders gnädig mit uns, was uns nur noch motivierter macht, dieses Mal ein gutes Ergebnis zu erzielen.»