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Porsche-Bestzeit in erster Sitzung vom GT World Challenge-Vorsaisontest

Thomas Preining setzte die Bestzeit in der ersten Sitzung im Vorsaisontest der GT World Challenge Europe. Im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R fuhr der 2023er DTM-Meister die Bestzeit.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Lionspeed GP mit Bestzeit in der ersten Sitzung
Lionspeed GP mit Bestzeit in der ersten Sitzung
Foto: SRO
Lionspeed GP mit Bestzeit in der ersten Sitzung
© SRO

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Im Artikel erwähnt

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Porsche-Bestzeit in den ersten vier Teststunden der GT World Challenge Europe auf dem Circuit Paul Ricard. Thomas Preining umrundete im Lionspeed GP Porsche den Kurs in 1:54.682 Minuten. Der 2023er DTM-Meister teilt sich das Auto mit Bastian Buus und Ricardo Feller.

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Den zweiten Rang belegt der Eastalent Racing Audi von Simon Reicher, Christopher Haase und Markus Winkelhock. 0,086 Sekunden fehlten dabei auf die Bestzeit des Porsche.

Der CSA Racing McLaren von Arthur Rougier, Simon Gachet und James Kell komplettiert die Top 3-Plätze.

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Im Artikel erwähnt

Die Sitzung musste zweimal unterbrochen werden. Die erste Unterbrechung wurde durch Trümmerteile ausgelöst, bei der zweiten Rotphase musste die Steller Motorsport Corvette in Kurve zehn geborgen werden.

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Ergebnis (Top 10):

  1. Bastian Buus/Ricardo Feller/Thomas Preining - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  2. Simon Reicher/Christopher Haase/Markus Winkelhock - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

  3. Arthur Rougier/Simon Gachet/James Kell - CSA Racing - McLaren 720S GT3

  4. Chris Lulham/Daniel Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Ralf Bohn/Huub van Eijndhoven/Robert Renauer - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R

  6. Max Hesse/Valentino Rossi/Dan Harper - WRT - BMW M4 GT3

  7. Charles Weerts/Kelvin van der Linde/Jordan Pepper - WRT - BMW M4 GT3

  8. Bashar Mardini/Alex Fontana/Patrick Kolb - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  9. Dorian Boccolacci/Alessio Picariello/Morris Schuring - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

  10. Gilles Magnus/Robin Knutsson/Alessandro Ghiretti - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

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