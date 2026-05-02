Porsche-DTM-Asse für Lionspeed GP im GT World Challenge Europe Sprint Cup

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Die bisher ehrgeizigste Saison von Lionspeed GP in der GT World Challenge Europe powered by AWS geht an diesem Wochenende mit dem Auftaktrennen des Sprint Cup in Brands Hatch in die heiße Phase. Zum ersten Mal in der Geschichte des Teams wird es um den Gesamtsieg in der GT World Challenge Europe kämpfen.
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Im vergangenen Jahr gab Lionspeed sein Debüt im Sprint Cup mit zwei Fahrzeugen in der Bronze Cup-Klasse und erwies sich sofort als starke Kraft in der wettbewerbsintensivsten GT3-Serien der Welt – mit der Gesamt-Pole-Position am ersten Rennwochenende und drei Klassensiegen über die gesamte Saison hinweg. Nun, stolz unterstützt von Potentia, einem in Nordamerika ansässigen Entwickler von Infrastruktur der nächsten Generation und KI, sowie den langjährigen Teampartnern Manorhaven, Abacus Global Management, Staloc und Beyond Capital Partners, wird Lionspeed in der Sprint Cup-Serie in die Pro-Kategorie aufsteigen und um Gesamtsiege kämpfen.
Den Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 80, der in der markanten weiß-mintfarbenen Lackierung antritt, die Anfang dieses Monats in Paul Ricard erstmals zu sehen war, werden die Lionspeed-Stammfahrer und Porsche-Stars Ricardo Feller und Bastian Buus steuern.
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Beide Fahrer sind hochgeschätzte Mitglieder der Lionspeed-Familie und haben sich zuvor am Steuer eines Lionspeed-Porsche als Spitzenfahrer in der GT World Challenge Europe bewiesen. Mit diesen beiden Talenten in einem einzigen Fahrzeug wird Lionspeed um Gesamtsiege kämpfen können.
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Lionspeed will sich von einem vielversprechenden, aber letztlich erfolglosen Auftritt beim sechsstündigen Auftakt des Endurance Cup erholen, bei dem das Team zwar der schnellste Porsche-Teilnehmer im Feld war, aber nach einem Ausfall der Servolenkung mit leeren Händen nach Hause gehen musste.
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