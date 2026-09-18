Porsche schlägt im zweiten GT World Challenge-Training in Zandvoort zurück
Morris Schuring fuhr im zweiten Training des GT World Challenge Euripe Sprint Cup in Zandvoort die schnellste Runde. Der ehemalige DTM-Pilot fuhr im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R die Bestzeit.
Die Bestzeit im zweiten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup geht an Lokalmatador Morris Schuring. Im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R umrundete er den Kurs in 1:34.450 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Ricardo Feller im Lionspeed GP Porsche. Der Schweizer fehlten 0,193 Sekunden auf die Bestzeit des Niederländers.
Ben Green komplettierte im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis (Top 10):
1. Morris Schuring/Dorian Boccolacci - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R
2. Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
3. Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
4. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3
5. Klaus Bachler/Simon Birch – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
6. Thomas Fleming/Louis Prette - Garage 59 - McLaren 720S GT3
7. Eddie Cheever/Peter Dempsey - Ziggo Sport Tempesta Racing - Porsche 911 GT3 R
8. Robin Knutsson/Gilles Magnus - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R
9. Tommaso Mosca/Matias Zagazeta - AF Corse - Ferrari 296 GT3
10. Dani Juncadella/Chris Lulham - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
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