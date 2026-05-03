Porsche-Team feiert umjubelten Sieg nach bitteren Ausfall

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Lionspeed GP schlägt im zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch zurück. Nachdem das Porsche-Team im ersten Lauf mit einem Lenkungsdefekt ausschied, nachdem es das Rennen zunächst überlegen anführte, schliegt der Rennstall aus Bad Homburg im zweiten Lauf mit einem dominanten Sieg zurück.
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Rang zwei belegen Daniel Juncadella und Chris Lulham im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug. Sekunden fehlten am Rennende auf den siegreichen Porsche. Die Podestränge komplettieren Lucas Auer und Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3.
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