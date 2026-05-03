Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Sportwagen
  4. /
  5. Sportwagen
  6. /
  7. News
Werbung
Porsche-Team feiert umjubelten Sieg nach bitteren Ausfall
Nachdem Lionspeed GP im ersten Lauf in Brands Hatch einen bitteren Ausfall verkraften musste, gewinnen Ricardo Feller und Bastian Buus das zweite GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen.
Sportwagen
Lionspeed GP gewinnt den zweiten Lauf in Brands HatchLionspeed GP gewinnt den zweiten Lauf in Brands HatchFoto: SRO
Lionspeed GP gewinnt den zweiten Lauf in Brands Hatch© SRO
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
Werbung
Lionspeed GP schlägt im zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch zurück. Nachdem das Porsche-Team im ersten Lauf mit einem Lenkungsdefekt ausschied, nachdem es das Rennen zunächst überlegen anführte, schliegt der Rennstall aus Bad Homburg im zweiten Lauf mit einem dominanten Sieg zurück.
Werbung
Werbung
Rang zwei belegen Daniel Juncadella und Chris Lulham im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug. Sekunden fehlten am Rennende auf den siegreichen Porsche. Die Podestränge komplettieren Lucas Auer und Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Ergebnis (Top 10):
Werbung
Werbung
1. Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
Thema der Woche
Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
Weiterlesen
2. Daniel Juncadella/Chris Lulham – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
3. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 4. Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3
Werbung
Werbung
5. Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3 6. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3 7. Amaury Cordeel/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3 8. Matisse Lismont/Ignacio Montenegro – WRT – BMW M4 GT3
Werbung
Werbung
9. Konsta Lappalainen/Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 10. Romain Andriolo/Simon Gachet – CSA Racing – McLaren 720S GT3
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Sportwagen
Sportwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM