Porsche triumphiert beim Traditionsrennen in Suzuka
AO by Absolute Racing gewinnt die Suzuka 1000km der Intercontinental GT Challenge, der inoffiziellein GT3-Weltmeisterschaft. Alessio Picariello, Laurin Heinrich und Julien Andlauer gewinnen.
Porsche-Sieg bei den Suzuka 1000km - AO by Absolute Racing gewinnt auf dem Traditionskurs in Japan. Alessio Picariello, Laurin Heinrich und Julien Andlauer gewinnen im "Bushi Rex" getauften Fahrzeug das Rennen und sorgen so für den zweiten Saisonsieg von Porsche in der Intercontinental GT Challenge, der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft. Nach einem langen Kampf um die Spitze siegte das Team schlussendlich überlegen.
Rang zwei belegen Christopher Mies, Dennis Olsen und Frédéric Vervisch im Miedecke Motorsport by Team MPC Ford Mustang GT3, der das Rennen von der Pole-Position aufnahm. 51,416 Sekunden fehlten am Rennende nach 6 1/2 Stunden auf den Porsche.
Ayhancan Güven, Alessandro Ghiretti und Dorian Boccolacci komplettieren in einem weiteren Porsche von Absolute Racing die Podestränge.
Ergebnis Suzuka 1000km Rennen (Top 10):
Alessio Picariello/Laurin Heinrich/Julien Andlauer – AO by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Christopher Mies/Dennis Olsen/Frédéric Vervisch – Miedecke Motorsport by Team MPC – Ford Mustang GT3
Ayhancan Güven/Alessandro Ghiretti/Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Alex Sims/Scott McLaughlin/Nick Catsburg – Johor Motorsports Racing – Corvette Z06 GT3.R
Luca Stolz/Maxime Martin/Kakunoshin Ohta – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3
Seita Nonaka/Takuro Shinohara/Tadasuke Makino – Ponos Racing – Ferrari 296 GT3
Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper – WRT – BMW M4 GT3
Kerong Li/Anders Fjordbach/Joel Sturm – High Class Racing – Porsche 911 GT3 R
Sena Sakaguchi/Hideki Yamauchi/Takumitsu Matsui – K Tunes Racing – Lexus RC F GT3
Kei Nakanishi/Shigekazu Wakisaka/Giancarlo Fisichella – LM Corsa – Ferrari 296 GT3
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