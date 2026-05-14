Porsche von reinem Frauenteam nach heftigem Unfall zurückgezogen

Der Girls Only Porsche 911 GT3 Cup von Giti Tires Motorsport by WS-Racing wird das 24h-Rennen auf dem Nürburgring nicht bestreiten. Nach dem heftigen Unfall im ersten Qualifying kann das Team das Fahrzeug nicht reparieren und muss den Porsche zurückziehen, wie Carrie Schreiner gegenüber SPEEDWEEK bestätigte.

Werbung

Werbung

Das erste Qualifying der 24h Nürburgring war erst wenige Minuten alt, als es zu einem heftigen Unfall kam. Am Ausgang des Michael-Schumacher-S blieb Alex Hardt im Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup mit Flammenentwicklung liegen. Hardt verließ das Fahrzeug, blieb aber wenige Meter neben dem Auto im Kiesbett stehen. Janina Schall traf im Girls Only Porsche das Wrack daraufhin mit hohen Tempo und verfehlte Hardt im Kiesbett nur knapp.

Die Stewards entschieden im Nachgang, dass Schall straffrei bleibt.

Werbung

Werbung

Bei dem Zwischenfall wurde das Chassis so unglücklich beschädigt, dass eine Reparatur an der Rennstrecke nicht möglich ist. Neben Janina Schall sollten Carrie Schreiner, Fabienne Wohlwend und Michelle Halder das Fahrzeug im Langstreckenklassiker steuern.