PROsport Racing mit spektakulärem 8-Bit-Retrodesign bei 24h Nürburgring

Spektakuläres Design des PROsport Racing Team Bilstein Mercedes-AMG GT3 für das 24-Stnden-Rennen auf dem Nürburgring. In Zusammenarbeit mit den Teampartnern BILSTEIN und HELLA präsentiert der Rennstall aus Wiesemscheid das neue Farbkleid, welches an die 8-Bit-Optik angelehnt ist. Das Fahrzeug trägt dabei die typischen BILSTEIN-Farben blau und gelb.

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Die diesjährige Ausgabe der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring ist zudem auch der Start der Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer HELLA, der als zusätzlicher Partner das Projekt unterstützt. Am Mercedes-AMG GT3 werden Zusatzscheinwerfer von HELLA verbaut sein.

Mercedes-AMG Performance-Fahrer Mikaël Grenier, Mercedes-AMG Expert Driver Adam Christodoulou, GT-World-Challenge-Star Chris Lulham und PROsport-Stammfahrer Marek Böckmann werden beim Saisonhöhepunkt von PROsport Racing das Fahrzeug steuern und ein Topergebnis angreifen.

„Ich freue mich auf das anstehende Rennen. Das Auto sieht fantastisch aus, wie ich finde und wir haben ein tolles Fahrerquartett auf dem Fahrzeug! Vielen Dank an BILSTEIN und HELLA in das Vertrauen in uns“, freut sich Marc Hennerici auf die Zusammenarbeit mit den beiden namhaften Partnern.

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Neben dem Mercedes-AMG GT3 setzt PROsport Racing bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring (14. – 17.05.) einen Aston Martin Vantage GT3 und zwei Mercedes-AMG GT4 ein. Mit jedem Wagen peilt das Team in den Klassen ein Topergebnis ein.