Proton Competition rüstet sich für die Zukunft: ein Name, doppelte Stärke

Das aus der FIA WEC bekannte Team Proton Competition und der Rennstall, der bislang unter Proton Huber Competition im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland und im Porsche Mobil 1 Supercup antrat, werden zukünftig unter dem «Proton Competition»-Banner an den Start gehen.

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Die Markenpokalabteilung gewann 2024 und 2025 die Meisterschaft im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland im Rahmen der DTM.

Die Markenpokalsparte des Teams gewann 2025 den Carrera Cup Deutschland Foto: Porsche Die Markenpokalsparte des Teams gewann 2025 den Carrera Cup Deutschland © Porsche

Das Statement von Proton Competition im Wortlaut:

Wir haben in den letzten Jahren viele Erfolge gefeiert – jetzt ist es an der Zeit, unsere Kräfte zu bündeln, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Auf dieser Basis werden künftig all unsere Einsätze ausschließlich unter dem Namen «Proton Competition» erfolgen.

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Unsere harte Arbeit, Hingabe und unser Erfolgshunger bleiben der Gleiche – wir kombinieren schlicht die Stärke der Proton-Crews an den Standorten in Ummendorf und Hofkirchen.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Dies ermöglicht es uns, eine im weltweiten Motorsport einzigartige Plattform zu schaffen: Von den Porsche-Markenpokalen bis in die Königsklasse des Langstreckensports auf WM-Niveau bieten wir unseren Piloten innerhalb unseres Teams einmalige Aufstiegsmöglichkeiten.