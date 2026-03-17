Proton Competition rüstet sich für die Zukunft: ein Name, doppelte Stärke
Zukünftig wird die Langstreckensparte von Proton Competition und das Markenpokalteam unter dem selben Teamnamen an den Start gehen. So schafft das Team eine weltweit einmalige Plattform füe Piloten.
Das aus der FIA WEC bekannte Team Proton Competition und der Rennstall, der bislang unter Proton Huber Competition im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland und im Porsche Mobil 1 Supercup antrat, werden zukünftig unter dem «Proton Competition»-Banner an den Start gehen.
Die Markenpokalabteilung gewann 2024 und 2025 die Meisterschaft im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland im Rahmen der DTM.
Das Statement von Proton Competition im Wortlaut:
Wir haben in den letzten Jahren viele Erfolge gefeiert – jetzt ist es an der Zeit, unsere Kräfte zu bündeln, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Auf dieser Basis werden künftig all unsere Einsätze ausschließlich unter dem Namen «Proton Competition» erfolgen.
Unsere harte Arbeit, Hingabe und unser Erfolgshunger bleiben der Gleiche – wir kombinieren schlicht die Stärke der Proton-Crews an den Standorten in Ummendorf und Hofkirchen.
Dies ermöglicht es uns, eine im weltweiten Motorsport einzigartige Plattform zu schaffen: Von den Porsche-Markenpokalen bis in die Königsklasse des Langstreckensports auf WM-Niveau bieten wir unseren Piloten innerhalb unseres Teams einmalige Aufstiegsmöglichkeiten.
«Bei keiner anderen Mannschaft ist es möglich, dass Piloten innerhalb eines Teams von den Porsche-Markenpokalen über den GT3-Sport bis in die LMP- sowie Hypercar-Klassen aufsteigen können. Die Entwicklung von Proton Competition in den letzten Jahren sowie der Zugewinn der Mannschaft in Hofkirchen sind hierbei essenziell gewesen», so Teamchef Christian Ried.
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