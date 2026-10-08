razoon - more than racing mit zwei Porsche beim Finale in Portimão

Das Saisonfinale des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup findet am 16. und 17. Oktober in Portimão statt. Erstmals wird der Endurance Cup der weltgrößten GT-Serie auf der populären Berg- und Talbahn an der Algarveküste starten. Das österreichische Team razoon – more than racing wird zwei Porsche 911 GT3 R einsetzen, die im Bronze Cup starten. Für besondere Aufmerksamkeit für das Rennen sorgt, dass der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erstmals in der führenden GT-Serie antreten wird.

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Die beiden Porsche 911 GT3 R des Teams aus Eggersdorf bei Graz werden dabei im starkbesetzten Bronze Cup antreten.

Dabei wird ein Fahrzeug von einem rein brasilianischen Fahrertrio gesteuert. Sebá Malucelli, Alan Hellmeister und Marcos Gomes werden sich am Steuer des Porsche abwechseln. Alle drei bringen viel Erfahrung aus dem Porsche Carrera Cup Brasil mit. Gomes, der 2015 Meister in der brasilianischen Stock Car-Meisterschaft wurde, feierte zudem bereits im GT-Sport Erfolge, als er 2020 die GT-Klasse in der Asian Le Mans Series gewann. Auch Alan Hellmeister konnte bereits im GT3-Sport Erfahrung sammeln.

«Für mich ist es ein Glück, das sich nicht in Worte fassen lässt, Teil der größten GT-Meisterschaft der Welt sein zu dürfen. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, an der Seite von Fahrern anzutreten, die für mich schon immer Vorbilder im GT3-Sport waren. Und obendrein gibt es noch die unglaubliche Nachricht, dass Max Verstappen ebenfalls an diesem Rennen in Portimão teilnehmen wird. Ich könnte nicht glücklicher sein. Portimão ist eine Strecke, die ich bereits aus dem Porsche Cup Brasil kenne, daher halte ich es für eine großartige Gelegenheit, mein Debüt im GT3-Sport zu geben. Ich möchte mich bei allen bei razoon – more than racing dafür bedanken, dass sie uns so herzlich aufgenommen haben und die Idee eines zu 100 Prozent brasilianischen Trios begeistert unterstützt haben. Wir werden diese ganze Erfahrung auf jeden Fall in vollen Zügen genießen und versuchen, unser Bestes zu geben», freut sich Sebá Malucelli über sein Debüt in der GT World Challenge Europe powered by AWS.

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Das Line-Up des Schwesterfahrzeugs wird angeführt von Leo Pichler, der seit zwei Jahren mit razoon – more than racing im ADAC GT Masters antritt und nun sein Debüt in der internationalen GT-Serie feiern wird. In der traditionsreichen deutschen GT-Serie etablierte sich Pichler als einer der schnellsten Fahrer und konnte bislang drei Laufsiege einfahren. An seiner Seite startet Porsche Carrera Cup-Pilot Max Mutschlechner aus Südtirol, der damit sein Debüt im GT3-Rennsport feiert. Richard Wolf, der seit vielen Jahren immer wieder für den Porsche-Rennstall aus der Steiermark antritt und im Vorjahr die Gulf 12h mit dem Porsche 911 GT3 R fuhr, komplettiert das Fahreraufgebot.

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Leo Pichler vor seinem Einsatz in Portimão: «Ich freue mich natürlich sehr endlich mein Debüt in der GT World Challenge Europe geben zu können. Danke an das Team für das Vertrauen und ich blicke mit Vorfreude auf das Wochenende. Wir werden im Bronze Cup an den Start gehen, wo natürlich auch die Konkurrenz sehr stark ist, daher reise ich ohne zu große Erwartungen an und möchte in erster Linie viel Erfahrung sammeln und natürlich auch Spaß am Rennfahren haben. Und als Zusatz ist es natürlich unglaublich cool, im gleichen Rennen wie Max Verstappen an den Start zu gehen.»

«Ich kann es fast nicht glauben, bei diesem Rennen an den Start gehen zu können, da es nicht mal zwei Jahre her ist, dass ich das erste Mal in einem Rennauto gesessen habe… Auf jeden Fall ist es ein Traum der in Erfüllung geht», so Max Mutschlechner über sein Debüt im GT3-Sport.

«Wir freuen uns darüber, dass wir erstmals mit zwei Fahrzeugen in der größten und wichtigsten GT3-Serie der Welt antreten. Das wir dabei gegen den viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen antreten, macht es für uns noch spezieller – wir freuen uns bereits auf das Wochenende in Portimão. Die Strecke kennen wir durch unsere Einsätze im Rahmen der Winter Series sehr gut», so Teameigner Dominik Olbert. Christoph Huber, Driver Relationship Manager razoon – more than racing, ergänzt: «Wir haben zwei starke Besetzungen für den Bronze Cup zusammenstellen können. Unser Ziel ist es, dass wir mit beiden Fahrzeugen ein möglichst sauberes Rennen absolvieren werden und uns bestmöglich klassifizieren. Zudem wollen wir möglichst viel für die Zukunft lernen.»

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Der GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup bestreitet am Samstagabend ein dreistündiges Rennen, welches um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit aufgenommen wird. Das Rennen, sowie die Trainings- und Qualifikationssitzungen, sind im offiziellen Livestream auf YouTube verfolgbar. SKY Sport F1 wird das Rennen zudem Live im Pay-TV übertragen.