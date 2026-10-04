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Red Bull Ferrari auf Pole-Position zum Saisonfinale in Barcelona

Ben Green wird im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 das finale Saisonrennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona von der Pole-Position aufnehmen.

Sportwagen

Ben Green auf der Pole-Position in Barcelona
Ben Green auf der Pole-Position in Barcelona
Foto: SRO
Ben Green auf der Pole-Position in Barcelona
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Durch das abgesagte zweite Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona wird durch die Bildung der Startaufstellung das zweite Training genommen. Dafür wertet die Rennleitung die schnellste Runde des zweiten Fahrers, welcher als Startfahrer fungieren wird.

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Somt wird Ben Green im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 vom besten Startplatz starten.

Maro Engel folgt im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 auf dem zweiten Startplatz.

Im Artikel erwähnt

Die zweite Startreihe wird exklusiv von Lionspeed GP gebildet. Ricardo Feller, der durch das abgesagte Qualifying als Meister feststeht, startet vom dritten Platz, einen Rang vor seinen Teamkollegen Gustav Bergström.

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Startaufstellung GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Rennen 2 (Top 10):

  1. Thierry Vermeulen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  2. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3

  3. Bastian Buus/Ricardo Feller - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  4. Nicolas Baert/Gustav Bergström - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  5. Simon Reicher/Christopher Haase - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

  6. Dani Juncadella/Chris Lulham - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. James Kell/Arthur Rougier - CSA Racing - McLaren 720S GT3

  8. Sven Müller/Dorian Boccolacci - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

  9. Konsta Lappalainen/Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Patric Niederhauser/Luca Engstler - Rutronik Racing - Lamborghini Temerario GT3

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