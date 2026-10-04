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Red Bull Ferrari gewinnt GT World Sprint Cup-Saisonfinale in Barcelona

Der Red Bull Ferrari rund um Max-Verstappen-Schützling Thierry Vermeulen hat das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup-Saisonfinale in Barcelona für sich entschieden.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Sieg vom Red Bull Ferrari in Barcelona
Sieg vom Red Bull Ferrari in Barcelona
Foto: SRO
Sieg vom Red Bull Ferrari in Barcelona
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Die diesjährige Saison des GT World Challenge Europe Sprint Cup endet mit einem Ferrari-Sieg. Thierry Vermeulen und Ben Green setzetn sich im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 durch und siegen von der Pole-Position!

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Rang zwei geht an Thomas Neubauer und Arthur Leclerc im AF Corse Ferrari. 4,454 Sekunden trennten die beiden Ferrari nach einer Rennstunde.

Ariel Levi und Andrea Frassineti komplettieren im Tresor Attempto Racing Audi die Top-3-Positionen. Das Attempto-Duo gewann damit auch den Silver Cup.

Im Artikel erwähnt

In der Startrunde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen, nachdem es in der Startrunde zu mehreren Kollisionen kam, die das Feld komplett durcheinander würfelten. Dacid Pittard, Alex Malykhin und Matisse Lismont schieden aus. Der bereits feststehende Meister Ricardo Feller wurde in der ersten Kurve in einer Kettenreaktion getroffen und fiel ans Ende des Feldes zurück.

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Bach den Boxenstoppfenster wurde eine Neutralisierung ausgerufen, um den Porsche von Sven Müller zu bergen, der während des Boxenstoppfensters ausrollte.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Rennen 2 (Top 10):

  1. Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  2. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  3. Ariel Levi/Andrea Frassineti – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

  4. Loris Spinelli/Mattia Michelotto – VSR – Lamborghini Temerario GT3

  5. Dani Juncadella/Chris Lulham – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3

  6. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

  7. Kobe Pauwels/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  8. Amaury Cordeel/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3

  9. Joseph Loake/Dean MacDonald – Garage 59 – McLaren 720S GT3

  10. Dylan Pereira/Alex Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

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