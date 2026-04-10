Red-Bull-Mercedes-AMG von Max Verstappen mit Trainingsbestzeit
Das Mercedes-AMG Team Verstappen setzte im ersten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Le Castellet die Bestzeit in der ersten Trainingssitzung.
Foto: SRO
Mercedes-AMG setzte die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Le Castellet. Im Mercedes-AMG Team Verstappen-Boliden fuhr das Fahrertrio Chris Lulham, Daniel Juncadella und Jules Gounon mit einer Rundenzeit von 1:54.690 Minuten die Bestzeit.
Auf Rang zwei folgt der Eastalent Racing Audi von Simon Reicher, Christopher Haase und Markus Winkelhock. 0,064 Sekunden fehlten dem Audi-Team auf die Bestzeit des Mercedes-AMG. Der Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R komplettiert in der 90-minütigen Session die Top 3-Positionen.
Ergebnis (Top 10):
  1. Chris Lulham/Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
  2. Simon Reicher/Christopher Haase/Markus Winkelhock – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3
  3. Alex Malykhin/Aleksei Nesov/Max Hofer – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R
  4. Dominik Olbert/Gerhard Tweraser/Benjamin Paque – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  5. Charles Weerts/Kelvin van der Linde/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3
  6. Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
  7. Fabian Schiller/Maximilian Götz/Maxime Martin – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3
  8. Harry George/Adam Smalley/Freddie Tomlinson – Optimum Motorsport – McLaren 720S GT3
  9. Alex Arkin Aka/Andrea Frassineti/Dylan Pereira – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
  10. Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
