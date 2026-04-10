Red-Bull-Mercedes-AMG von Max Verstappen mit Trainingsbestzeit

Chris Lulham/Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3 Simon Reicher/Christopher Haase/Markus Winkelhock – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3 Alex Malykhin/Aleksei Nesov/Max Hofer – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R Dominik Olbert/Gerhard Tweraser/Benjamin Paque – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R Charles Weerts/Kelvin van der Linde/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3 Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3 Fabian Schiller/Maximilian Götz/Maxime Martin – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 Harry George/Adam Smalley/Freddie Tomlinson – Optimum Motorsport – McLaren 720S GT3 Alex Arkin Aka/Andrea Frassineti/Dylan Pereira – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3 Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3