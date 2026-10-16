Rutronik Racing plant Einsatz von zweitem Lamborghini in GT World 2027

Zur Saison 2026 startete die Zusammenarbeit zwischen Lamborghini und Rutronik Racing. Die Mannschaft geht mit einem Lamborghini Temerario GT3 in der GT World Challenge Europe powered by AWS an den Start. Der Rennstall, der 2025 den Titel im Endurance Cup der starkbesetzten GT-Serie gewann, plant, diese langfristig zu verlängern.

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Rutronik Racing setzt in diesem Jahr einen Lamborghini Temerario GT3 in der führenden europäischen GT-Rennserie ein. Die beiden Lamborghini-Werksfahrer Luca Engstler und Patric Niederhauser steuern das Fahrzeug in der kompletten Saison und werden bei den Endurance-Cup-Rennen von Marco Mapelli unterstützt. Über die Saison machte das Team bereits große Fortschritte mit dem Temerario GT3, sodass Engstler und Niederhauser in Magny-Cours den ersten Podestplatz des Fahrzeugs in der globalen GT World Challenge powered by AWS einfuhren. In Barcelona fuhr das Duo erneut auf das Podium.

Zur Saison 2027 planen Rutronik Racing und Lamborghini ihre Zusammenarbeit langfristig zu verlängern. Das Team wird dann mit einem zweiten Temerario GT3 in der GT World Challenge Europe powered by AWS antreten. Neben dem Pro-Fahrzeug setzt das Team dann ein Fahrzeug für Kundenpiloten in einer weiteren Klasse ein. Zum jetzigen Zeitpunkt führte die Mannschaft bereits einige Gespräche mit Interessenten.

Teamchef Klaus Graf: «Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit Lamborghini in einer langfristig ausgerichteten Partnerschaft ausbauen. In einem sehr intensiven ersten Jahr mit dem neuen Lamborghini Temerario GT3 konnten wir das Projekt gemeinsam mit Lamborghini Squadra Corse sehr positiv voranbringen und mit den Podiumsplatzierungen in der zweiten Saisonhälfte unsere Ziele erreichen. Uns war bewusst, dass ein Herstellerwechsel in Verbindung mit der Einführung des neuen Temerario GT3 keine leichte Aufgabe darstellt, von daher bin ich besonders zufrieden über das Erreichte.

Mit der Ausweitung des Projektes auf zwei Fahrzeuge in der GT World Challenge Europe wollen wir die Zusammenarbeit mit Lamborghini noch weiter vertiefen. Mit den Erfolgen unserer Kundenfahrzeugen in den letzten Jahren haben wir die Wertigkeit unserer Kundenprojekte eindrucksvoll unter Beweis gestellt.»

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Weitere Details zum Programm in der GT World Challenge Europe powered by AWS sowie mögliche weitere Rennprogramme wird Rutronik Racing zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.