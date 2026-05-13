Saugmotoren Motorsport passt Fahrerquartett des BMW Z4 GT3 kurzfristig an
Saugmotoren Motorsport setzt einen der BMW Z4 GT3 bei den 24h Nürburgring ein. Valentin Lachenmayer ersetzt im Fahreraufgebot des Teams Ralf Schall.
Kurzfristige Anpassung im Fahreraufgebot von Saugmotoren Motorsport beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Valentin Lachenmayer wird anstelle von Ralf Schall den BMW Z4 GT3 des Teams pilotieren.
Lachenmayer gehörte bereits im Vorjahr zum Aufgebot des Teams, als der Rennstall mit einem Porsche 997 die SP7-Klasse beim Langstreckenklassiker gewann. Er ersetzt Schall im Aufgebot und wird gemeinsam mit Julian Reeh, Christian Scherer und Henry Walkenhorst den populären BMW Z4 GT3 pilotieren.
Ralf Schall wird trotzdem am Rennwochenende des 24h-Rennens antreten, da er beim historischen Rennlauf der DHLM und bei den Tourenwagen Legenden an den Start gehen wird.
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