Schnelle Französin: Lilou Wadoux bleibt Ferrari-Werksfahrerin

Ferrari gibt die Verlängerung des Mehrjahresvertrags mit Lilou Wadoux Ducellier bekannt, die weiterhin als offizielle Fahrerin für die Marke aus Maranello antreten wird. Die Zusammenarbeit zwischen dem springenden Pferd und der französischen Fahrerin geht weiter. Die am 10. April 2001 in Amiens geborene Fahrerin war 2023 die erste offizielle Ferrari-Endurance-Fahrerin, die an den weltweit führenden internationalen Wettbewerben teilnahm. Die Bestätigung kommt nur wenige Monate nach Lilou Wadoux' erstem Titel in den Farben des Herstellers aus Maranello: In der Saison 2025 gewann die französische Fahrerin zusammen mit Alessandro Pier Guidi und Simon Mann den Fahrertitel in der GTD-Klasse des Endurance Cup der IMSA SportsCar Championship. Das Trio triumphierte am Steuer des AF Corse 296 GT3 und trug damit auch zu den Klassentiteln für den Hersteller Ferrari und für das Team selbst bei. Seit 2023 hat Lilou Wadoux 32 Rennen mit Ferrari-Fahrzeugen bestritten und dabei insgesamt vier Siege und sieben Podiumsplätze erzielt. Wadoux hat mit Ferrari an zwei Ausgaben der 24 Stunden von Le Mans teilgenommen: 2023 – als sie für die gesamte FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft gemeldet war – und 2025, wo sie jeweils den 488 GTE und den 296 LMGT3 von Richard Mille AF Corse fuhr. Die Fahrerin nahm auch an den 24 Stunden von Spa teil, 2023 in der Bronze-Klasse mit dem 488 GT3 Evo 2020 und 2024 mit dem 296 GT3. Ihr Name ist dank des Sieges bei den 6 Stunden von Spa 2023 mit dem 488 GTE – zusammen mit Alessio Rovera und Luis Perez Companc – in die Geschichte der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft eingegangen. Dieser Erfolg in der LMGTE-Am-Klasse machte Wadoux zur ersten Fahrerin, die seit der Gründung der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft im Jahr 2012 ein Weltmeisterschaftsrennen gewann.
Wadoux war auch die erste Frau, die seit der Umbenennung der Serie im Jahr 2005 in der japanischen Super-GT-Meisterschaft auf das Podium kletterte, dank ihres zweiten Platzes in der GT300-Klasse beim 300-km-Rennen von Sugo im Jahr 2024, zusammen mit Kei Cozzolino, am Steuer des 296 GT3 von Ponos Racing. Zu den Rekorden der 2001 geborenen Fahrerin gehört auch, dass sie 2024 als erste Frau einen Sieg in der LMP2-Klasse der IMSA errang. Zu ihren Erfahrungen mit Ferrari zählt Lilou Wadoux auch die beiden Rookie-Tests am Steuer des 499P in Bahrain auf der Rennstrecke von Sakhir, unmittelbar nach den letzten Runden der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft der Saisons 2023 und 2025. Bevor sie zu Ferrari kam, entwickelte Lilou Wadoux ihre Karriere in Frankreich Peugeot-Markenpokalsport und auf europäischer Ebene im Alpine Elf Europe Cup sowie in der TCR Europe. 2022 gab sie ihr Debüt in der FIA WEC in der LMP2-Klasse mit dem Richard Mille Racing Team. Sowohl 2021 als auch 2022 nahm sie schließlich an den Rookie-Tests der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Hypercars anderer Hersteller teil. Lilou Wadoux: «Ich bin glücklich und stolz, meine Reise mit Ferrari fortsetzen zu können. In meinen ersten drei Jahren als offizielle Fahrerin für das springende Pferd habe ich mich immer als Teil einer außergewöhnlichen Familie gefühlt. In dieser Zeit habe ich außerdem einige wichtige Rennerfolge und einen IMSA-Titel erzielt, der mir sehr viel bedeutet: Das Ziel ist es, diesen Weg fortzusetzen, um noch viele weitere Siege zu erzielen und weiterhin Motorsportgeschichte mit Ferrari zu schreiben.» Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti: «Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Lilou fortzusetzen, die nun schon seit drei kompletten Saisons Teil der Ferrari-Familie ist. In diesen drei Jahren hat unsere Fahrerin eine beachtliche Entwicklung durchlaufen, die ihr Siege in verschiedenen Meisterschaften sowie einen Titel in einer anspruchsvollen und sehr wichtigen Serie wie der IMSA eingebracht hat. Wir sind zuversichtlich, dass die Zukunft noch viele weitere Erfolge bringen wird.»
Ich bin glücklich und stolz, meine Reise mit Ferrari fortsetzen zu können. In meinen ersten drei Jahren als offizielle Fahrerin für das springende Pferd habe ich mich immer als Teil einer außergewöhnlichen Familie gefühlt.Lilou Wadoux