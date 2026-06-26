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Schock für österreichisches Audi-Team: Alle Rundenzeiten gestrichen

Da der Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 nicht mit einem angeschalten Datalogger das Qualifying der 24h Spa fuhr, werden alle Rundenzeiten des Fahrzeugs gestrichen.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Der Eastalent Racing Audi
Der Eastalent Racing Audi
Foto: SRO
Der Eastalent Racing Audi
© SRO

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Christopher Haase, Markus Winkelhock und Simon Reicher müssen die 24h Spa vom Ende des Feldes aufnehmen. Dem Eastalent Racing Audi wurden alle Zeiten aus dem Qualifying gestrichen. Auf Rang 19 schaffte das österreichische Team zunächst den Einzug in die Superpole.

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Nach dem Qualifying stellten die Stewards fest, dass der Datalogger am Audi nicht eingeschaltet war. Während jedem Rennen, Qualifying und Training der GT World Challenge Europe muss der Logger über die komplette Sitzung eingeschaltet sein.

Während der Anhörung bei den Sportkomissaren erklärte ein Teamvertreter, dass die Mechaniker davon ausgegangen seien, dass der Datalogger korrekt angeschlossen gewesen sei, dieser jedoch möglicherweise nicht vollständig eingerastet war, sodass er sich aufgrund von Vibrationen gelöst haben könnte. Unabhängig von der Ursache funktionierte der Datenlogger während des gesamten Qualifyings nicht wie vorgeschrieben.

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