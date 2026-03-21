Sieg futsch: Siegerfahrzeug von Max Verstappen disqualifiziert!

Paukenschlag in der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie! Nachdem Max Verstappen, Jules Gounon und Daniel Juncadella den Saisonauftakt gewonnen haben , wurde der Mercedes-AMG GT3 des Mercedes-AMG Team Verstappen Racing disqualifiziert! Das Fahrzeug wurde aufgrund eines Verstoßes gegen den Musterreifen-Prozedere der NLS ausgeschlossen.

Werbung

Werbung

Auf dem Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #3 wurde die Anzahl der maximal zugelassenen Reifen überschritten.

In einem vierstündigen Rennen in der NLS beträgt die maximal Anzahl der erlaubten Einzelreifen 24. Doch auf dem Fahrzeug wurden 28 Einzelreifen genutzt, so dass die Anzahl überschritten wurde.

Christian Hohenadel, Teamchef von Winward Racing: «Die Disqualifikation schmerzt. Leider ist innerhalb des Teams ein Fehler unterlaufen, der die Rennleitung dazu zwang, das Siegerfahrzeug nachträglich zu disqualifizieren. Für uns war dies unser erster Einsatz als Mercedes-AMG Performance-Team auf der Nürburgring-Nordschleife. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die uns die Daumen gedrückt haben. Wir werden den Tag nun gründlich analysieren, uns akribisch auf die verbleibenden Rennen vorbereiten und mit voller Konzentration auf das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring hinarbeiten.»

Werbung

Werbung

Den Sieg im 58. ADAC Barbarossapreis erben somit Jordan Pepper und Dan Harper im ROWE Racing BMW M4 GT3.