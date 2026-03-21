So könnt ihr Max Verstappen auf der Nürburgring-Nordschleife verfolgen

Feuer frei für die 2026er Saison der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie. Am morgigen 21. März startet die populäre Langstreckenserie auf der Nürburgring-Nordschleife in die neue Saison, nachdem das Rennen letzte Woche abgesagt werden musste.

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Doch das Hauptaugenmerk der miesten Fans liegt dabei auf dem Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #3 der von WINWARD Racing eingesetzt wird und unter der Bewerbung vom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing startet. Neben Daniel Juncadella und Jules Gounon wird der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen das Fahrzeug im Red-Bull-Design pilotieren.

Wie gewohnt finden die Rennveranstaltungen der NLS komprimiert an einem Tag statt. Nachdem am heutigen Freitag freiwiliige Testfahrten stattfanden, startet am Samstag das 90-minütige Qualifying um 08:30 Uhr. Nach einem Pitwalk und der Startaufstellung wird das vierstündige Rennen um 12:00 Uhr freigegeben.

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Der gesamte Renntag ist im offiziellen Livestream der Nürburgring Langstrecken-Serie auf YouTube verfolgbar. Ab 08:10 Uhr überträgt die Rennserie alles was auf der Rennstrecke passiert Live. Die Pause wird mit informativen Expertengesprächen überbrückt.

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