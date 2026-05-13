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Sohn vom ehemaligen Formel-1-Star für Mühlner Motorsport

Alex Brundle, der Sohn vom ehemaligen Formel-1-Star und heutigem -Kommentator Martin Brundle, bestreitet die 24h Nürburgring im Mühlner Motorsport Porsche 911 GT3 R.

Sportwagen

Alex Brundle steuert den Mühlner Motorsport Porsche 911 GT3 R
Alex Brundle steuert den Mühlner Motorsport Porsche 911 GT3 R
Foto: 24h Nürburgring//Gruppe C Photography
Alex Brundle steuert den Mühlner Motorsport Porsche 911 GT3 R
© 24h Nürburgring//Gruppe C Photography

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Alex Brundle komplettiert das Fahrertrio des Mühlner Motorsport Porsche 911 GT3 R. Der Sohn vom ehemaligen Formel-1-Piloten Martin Brundle wird im GT3 Porsche des Teams von Bernhard Mühlner antreten.

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Brundle wurde 2016 Meister in der LMP3-Klasse der ELMS und belegte 2017 mit einem LMP2-Prototypen den dritten Rang in der Gesamtwertung der 24h Le Mans. 2019 gewann er die SP8T-Klasse des 24h-Rennens auf dem Nürburgring mit einem Aston Martin.

Beim diesjährigen 24h-Rennen auf dem Nürburgring wird sich Brundle den Porsche 911 GT3 R von Mühlner Motorsport mit Martin Rump und Ben Bünnagel teilen.

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Neben dem Hauptrennen wird Brundle auch im Rahmenprogramm der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring antreten. Bei den 24h Classic, einem Lauf zur neuen DHLM, wird Brundle mit einem historischen 2.0-Liter Porsche von Lionspeed GP an den Start gehen.

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