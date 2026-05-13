Sohn vom ehemaligen Formel-1-Star für Mühlner Motorsport

Alex Brundle komplettiert das Fahrertrio des Mühlner Motorsport Porsche 911 GT3 R. Der Sohn vom ehemaligen Formel-1-Piloten Martin Brundle wird im GT3 Porsche des Teams von Bernhard Mühlner antreten.

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Brundle wurde 2016 Meister in der LMP3-Klasse der ELMS und belegte 2017 mit einem LMP2-Prototypen den dritten Rang in der Gesamtwertung der 24h Le Mans. 2019 gewann er die SP8T-Klasse des 24h-Rennens auf dem Nürburgring mit einem Aston Martin.

Beim diesjährigen 24h-Rennen auf dem Nürburgring wird sich Brundle den Porsche 911 GT3 R von Mühlner Motorsport mit Martin Rump und Ben Bünnagel teilen.

Neben dem Hauptrennen wird Brundle auch im Rahmenprogramm der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring antreten. Bei den 24h Classic, einem Lauf zur neuen DHLM, wird Brundle mit einem historischen 2.0-Liter Porsche von Lionspeed GP an den Start gehen.

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