Spektakulärer Showdown: Aston Martin siegt im packenden Finish!

Dramatisches Rennende beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Le Castellet. Nicki Thiim sicherte Comtoyou Racing den Sieg rund zehn Minuten vor Rennende, als er Lucas Auer in der Signes-Kurve, nach einem Fehler des Österreichers, überholen konnte. Thiim teilte sich das Fahrzeug mit Marco Sörensen und Mattia Drudi. Für Comtoyou Racing ist es der zweite Gesamtsieg in der Serie. Das Team siegt trotz eines Reifenschadens im ersten Stint.

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Rang zwei sichert sich das WINWARD-Trio Lucas Auer, Maro Engel und Luca Stolz, die das Rennen fast die kompletten sechs Stunden anführte, aber am Ende in der Dunkelheit den Speed nicht mehr mitgehen konnte. Am Rennende fehlten der Mamba 0.806 Sekunden auf den siegreichen Aston Martin.

Thomas Fleming, Louis Prette und Benjamin Goethe komplettieren im Garage 59 McLaren die Top 3-Positionen und gewinnt den Gold Cup.

Bereits vor der ersten Kurve kam es zu einem schweren Unfall, als Robin Knutsson in einer Kettenreaktion mit hohen Tempo in die Betonwand gedreht wurde., Der Porsche wurde stark beschädigt, doch der Schwede konnte das Auto unverletzt verlassen. Baptiste Moulin schlug im CSA Racing McLaren in dem Chaos ebenfalls ein. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen. Jayden Kelly im Greystone GT McLaren wurde ebenfalls stark beschädigt und schleppte sein Auto in die Box. Später in der Runde schlug Bashar Mardini im Lionspeed GP Porsche in Kurve sieben ein, nachdem er von einem anderen Auto getroffen wurde und kehrte ebenfalls in die Box zurück. Sowohl für Kelly als auch für Mardini endete das Rennen dort.

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Nach 27 Minuten brachte Freddie Tomlinson nach Kontakt den Optimum Motorsport McLaren mit einer Beschädigung an der Front zurück in die Box. Der Brite berichtete von einem Defekt an der Aufhängung hinten links. Nach einer neunminütigen Reparatur kehrte das Auto auf die Strecke zurück.

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Kurz nach Rennhalbzeit wurde der Lionspeed GP Porsche, der auf dem zweiten Rang lag, mit technischen Problemen im Bereich der Lenkung in die Box geschoben. Das Aus für das Fahrzeug von Feller, Preining und Buus.

Rund 45 Minuten vor Rennende wurde das Rennen neutralisiert, da Eddie Cheever im Tempesta Racing Porsche, der von Herberth Motorsport eingesetzt wird, in Kurve elf ausrollte.

Ergebnis (Top 10):

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1. Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

2. Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

3. Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe – Garage 59 – McLaren 720S GT3

4. Charles Weerts/Kelvin van der Linde/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3

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5. Joseph Loake/Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3

6. Augusto Farfus/Jake Dennis/Raffaele Marciello - ROWE Racing - BMW M4 GT3

7. Fabian Schiller/Maximilian Götz/Maxime Martin – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

8. Morris Schuring/Dorian Boccolacci/Alessio Picariello - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

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9. James Kell/Arthur Rougier/Simon Gachet – CSA Racing – McLaren 720S GT3