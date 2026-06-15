Spetakulärer Mitsubishi-Kombi debütiert in Nürburgring Langstrecken-Serie
Ein exotischer Farbtupfer für die Nürburgring Langstrecken-Serie. Mario Fuchs wird am kommenden Samstag bei NLS6 seinen bekannten und schnellen Mitsubishi Evo Kombi an den Start bringen.
Farbtupfer für NLS6. In der SP3T-Klasse wird Mario Fuchs seinen Mitsubishi Evo Kombi an den Start bringen, welcher aus der RCN und der Cup & Tourenwagen Trophy bekannt und beliebt ist.
Neben dem Fahrzeigeigner Fuchs werden Eugen Weber und Axel Duffner das Fahrzeug steuern. Beide Piloten kennen die Nordschleife wie ihre Westentasche.
In den vergangenen Jahren konnte Fuchs mit dem auffälligen Kombi einige Gesamtsiege in der RCN einfahren. Zuletzt konnte er den Wertungslauf der RCN im Jahren des diesjährigen 24h-Rennens auf dem Nürburgring für sich entscheiden.
«Ein weiterer sehr bekannter Kombi von einem eher kleinen Hersteller und auch gebaut von einem kleinen Unternehmen, aber mit mindestens soviel Herzblut wie die großen Jungs», so Mario Fuchs über den Start mit seinem Mitsubishi bei NLS6.
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