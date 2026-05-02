SRO veröffentlicht bewegenden Nachruf für verstorbenen Alex Zanardi

Der Tod von Alex Zanardi am Freitagabend erschütterte am Samstag die Motorsportwelt. Für viele in den Fahrerlagern dieser Welt war der Italiener einer der größten Helden und Vorbilder.

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Mit einem bewegenden Nachruf hat sich nun die SRO Motorsports Group an die Öffentlichkeit gewendet:

Alex war mehr als nur ein großartiger Rennfahrer: Er war ein inspirierender Mensch, dessen Kampfgeist nie nachließ.

Seine Erfolge am Steuer eines Rennwagens und an den Griffen eines Handbikes werden den Fans auf der ganzen Welt noch viele Jahre in Erinnerung bleiben. Ebenso wie sein Mut, seine Widerstandsfähigkeit und sein Sinn für Humor.

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Im Rahmen seines bemerkenswerten Comebacks im Motorsport nach dem Verlust seiner Beine im Jahr 2001 nahm Alex am Blancpain GT Series Sprint Cup (2014) und an den CrowdStrike 24 Hours of Spa (2015) teil. Neben seinem unbändigen Kampfgeist brachte er auch seinen Charme und seinen Sinn für Humor ins Fahrerlager.

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SRO spricht seiner Familie – insbesondere seiner Frau Daniela und ihrem Sohn Niccolò – sowie Alex’ zahlreichen Freunden und Kollegen sein Beileid aus.

«Alex war ein großartiger Mensch und eine enorme Inspiration», sagte Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group. «Es war eine Ehre, ihn kennenzulernen und ihn in unserer Meisterschaft willkommen zu heißen. Auch wenn er uns verlassen hat, wird er eine Persönlichkeit von großer Bedeutung im Motorsport und darüber hinaus bleiben.»

Während der Startaufstellung für Rennen 1 der GT World Challenge powered by AWS an diesem Wochenende in Brands Hatch wird eine Schweigeminute eingelegt. Zufälligerweise war es auf dieser britischen Rennstrecke, auf der Zanardi bei den Paralympischen Spielen 2012 zwei Goldmedaillen gewann.

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