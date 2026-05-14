Starkregen verhindert Zeitenjagd - Mercedes-AMG weiterhin mit Bestzeit

Das zweite Qualifying des 24h-Rennens auf dem Nürburgring wurde durch starke Regenfälle geprägt, welche schnelle Rundenzeiten verhinderte. Mehr als eine Minute waren die Teilnehmer langsamer als am Vormittag. Somit blieben die Platzierungen unverändert.

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Fabian Schiller fuhr in der ersten Session die Bestzeit im Mercedes-AMG Team Ravenol-Fahrzeug, welches von WINWARD Racing eingesetzt wird.

Auf den zweiten Rang fuhr Raffaele Marciello im ROWE Racing BMW M4 GT3.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen komplettierte die Top-3-Positionen.

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Ergebnis (Top 10):

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Thomas Kuttruf Weiterlesen

1. Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller/Maxime Martin - Mercedes-AMG Team Ravenol - Mercedes-AMG GT3

2. Augusto Farfus/Raffaele Marciello/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde - ROWE Racing - BMW M4 GT3

3. Max Verstappen/Lucas Auer/Jules Gounon/Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3

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4. Dan Harper/Max Hesse/Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor - ROWE Racing - BMW M4 GT3

5. Kevin Estre/Ayhancan Güven/Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

6. Marco Mapelli/Nick Catsburg/Nick Yelloy - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

7. Marco Wittmann/Philipp Eng/Charles Weerts/Robin Frijns - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

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8. Arjun Maini/Fabio Scherer/David Schumacher/Frank Stippler - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

9. Christopher Haase/Alex Sims/Ben Green - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3

10. Julien Andlauer/Dorian Boccolacci/Nico Menzel/Alessio Picariello - Dunlop Motorsport - Porsche 911 GT3 R