Technisches Vergehen: Ferrari verliert dritten Startplatz bei den 24h Spa

Der AF Corse Ferrari 296 GT3 von Lilou Wadoux, Arthur Leclerc und Sean Gelael verliert den dritten Startplatz bei den 24h Spa. Dem Fahrzeug des italienischen Teams wurden alle Rundenzeiten aus der Superpole gestrichen.

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Die Stewards stellten im Nachgang an die Sitzung fest, dass der Datalogger nicht richtig angeschlossen war und somit auch nicht den Ladedruck aufzeichnete, was bei Turbofahrzeugen vorgeschrieben ist. Eastalent Racing hatte selbiges Vergehen nach dem Qualifying am Samstagabend.

Während der Anhörung erklärte der Teamvertreter, es sei möglich, dass die Mechaniker den Datenlogger bei Arbeiten am Fahrzeug versehentlich abgeklemmt hätten.

Der Ferrari wird somit vom Ende des Superpole-Feldes ins Rennen am Samstagnachmittag starten.

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