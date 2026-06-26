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Technisches Vergehen: Ferrari verliert dritten Startplatz bei den 24h Spa

Durch ein technisches Vergehen verliert der AF Corse Ferrari von Lilou Wadoux, Arthur Leclerc und Sean Gelael den dritten Startplatz für die 24h Spa.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

AF Corse verliert den dritten Startplatz bei den 24h Spa
AF Corse verliert den dritten Startplatz bei den 24h Spa
Foto: SRO
AF Corse verliert den dritten Startplatz bei den 24h Spa
© SRO

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Der AF Corse Ferrari 296 GT3 von Lilou Wadoux, Arthur Leclerc und Sean Gelael verliert den dritten Startplatz bei den 24h Spa. Dem Fahrzeug des italienischen Teams wurden alle Rundenzeiten aus der Superpole gestrichen.

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Die Stewards stellten im Nachgang an die Sitzung fest, dass der Datalogger nicht richtig angeschlossen war und somit auch nicht den Ladedruck aufzeichnete, was bei Turbofahrzeugen vorgeschrieben ist. Eastalent Racing hatte selbiges Vergehen nach dem Qualifying am Samstagabend.

Während der Anhörung erklärte der Teamvertreter, es sei möglich, dass die Mechaniker den Datenlogger bei Arbeiten am Fahrzeug versehentlich abgeklemmt hätten.

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Der Ferrari wird somit vom Ende des Superpole-Feldes ins Rennen am Samstagnachmittag starten.

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