Tim Heinemann startet Ferrari-Abenteuer in GT World Challenge Europe

Tim Heinemann wird auch in diesem Jahr im GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup antreten. Die SRO-Meisterschaft hat sich als Top-GT3-Serie in Europa etabliert. Regelmäßig starten über 55 GT3-Fahrzeuge in der Serie, beim Saisonhighlight – den CrowdStrike 24 Hours of Spa – waren es im Vorjahr sogar 75 Teilnehmer.

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Doch in der diesjährigen Saison wird Heinemann, der bislang nur mit Porsche-Fahrzeugen in der Serie antrat, neue Wege bestreiten. Gemeinsam mit Rolf Ineichen und Chandler Hull wird der Fichtenberger für JMW Motorsport mit einem Ferrari 296 GT3 Evo in der Serie antreten. Das Trio wird im starkumkämpften Bronze Cup antreten.

Der britische Ferrari-Rennstall steigt zur Saison 2026 neu in die SRO-Rennserie ein, nachdem er zuvor viele Jahre bei den 24h Le Mans und in der European Le Mans Series zahlreiche Erfolge einfahren konnte. 2017 feierte der Rennstall einen Klassensieg beim legendären Langstreckenrennen in Frankreich und gewann 2012 und 2017 je einen Titel in der GTE-Klasse der ELMS.

Der GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup wird an fünf Rennen ausgefahren, wobei jedes Rennen zwischen drei und 24 Stunden lang ist. Saisonstart ist am zweiten April-Wochenende mit einem sechsstündigen Rennen in Le Castellet. Die CrowdStrike 24 Hours of Spa werden am letzten Juni-Wochenende ausgetragen. Das einzige Deutschland-Gastspiel findet am letzten August-Wochenende auf dem Nürburgring statt, wo ein dreistündiges Rennen ausgefahren wird.

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«Ich freue mich auf die Saison mit Chandler, Rolf und JMW Motorsport im GT World Challenge Europe Endurance Cup! Der Ferrari ist ein neues Auto für mich, aber bei den Testfahrten hat es sich gut angefühlt. Ich denke, dass wir im Bronze Cup eine gute Rolle spielen werden und das ist auch mein Ziel für dieses Jahr. Die Klasse ist sehr stark besetzt und wird hart umkämpft werden», so Heinemann.