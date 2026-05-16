Timo Glock über legendäres Michael-Schumacher-Design

Der McLaren mit der Startnummer #69 wird beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 zu einem der emotionalen Highlights des Rennwochenendes. Dörr Motorsport präsentiert den McLaren 720S GT3 Evo in einer spektakulären Retro-Beklebung, die an den legendären Benetton B195 von Michael Schumacher erinnert – jenes Formel-1-Auto, mit dem der Rekordweltmeister 1995 seinen zweiten WM-Titel gewann.

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Die Idee entstand gemeinsam mit Bitburger und «Bembel with Care». Für Fahrer Timo Glock ist das Projekt eine absolute Herzensangelegenheit: «Auf Bildern war das schon sehr geil und emotional – aber wenn du das Auto dann live siehst, den traumhaften Anzug tragen darfst und das Originalauto von Michael danebensteht, ist das Emotion pur.»

Der ehemalige Formel-1-Pilot erinnert sich dabei auch an seine eigene Kindheit: «Ich habe damals selbst als kleiner Junge Michael bewundert und zu Hause bei meinem Vater Formel 1 geschaut. Dass wir jetzt so ein Auto hier bewegen dürfen und mit Unterstützung der Familie Schumacher und der Keep Fighting Foundation etwas zurückgeben können, ist einfach etwas ganz Besonderes.»

Besonders emotional: Auch die Rennanzüge des Teams greifen das ikonische Design von 1995 auf. Nach dem Rennen werden die getragenen Overalls zugunsten der Keep Fighting Foundation versteigert. «Michael Schumacher hat den Motorsport-Boom in Deutschland ausgelöst – letztlich ist er der Grund, warum wir alle hier sind und jedes Wochenende an die Rennstrecke kommen», so Glock weiter.

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Neben der besonderen Optik sorgt auch die Fahrerbesatzung für Aufmerksamkeit. Mit den beiden aktuellen DTM-Piloten Timo Glock und Ben Dörr sowie dem zweifachen DTM-Champion Timo Scheider setzt Dörr Motorsport auf viel Erfahrung. Komplettiert wird das Quartett durch McLaren-Werksfahrer Marvin Kirchhöfer, der als einer der schnellsten GT3-Piloten im internationalen Motorsport gilt.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Für das Rennen selbst bleibt Glock dennoch realistisch: «Das Wetter wird ein großes Thema werden.» Das Ziel sei daher klar definiert: «Wir wollen einfach fehlerfrei durch das Wochenende kommen. Keine technischen Probleme, keine Fehler – wenn dir das bei einem 24-Stunden-Rennen gelingt, bist du meistens schon gut dabei.»

Auch das Original darf am Nürburgring nicht fehlen: Der Benetton B195 von Michael Schumacher ist an diesem Wochenende in der Fan-Area am Riesenrad im Fahrerlager ausgestellt und dürfte zahlreiche Fans in Erinnerungen schwelgen lassen.