Bei Super GT-Saisonfinale: Toyota GR GT3 feiert globales Renndebüt

Beim Saisonfinale der Super GT im japanischen Motegi wird der Toyota GR GT3 sein Renndebüt feiern. Die japanische Kultrennserie wird auf dem Mobility Resort Motegi einen Double Header absolvieren und zwei Rennen über je 250 Kilometer absolvieren.

Werbung

Werbung

Rookie Racing wechselt dabei in der GT300-Klasse vom Mercedes-AMG GT3 auf den Toyota GR GT3 wechseln, welcher als ENEOS X PRIME GR GT3 concept in der Entry List vermerkt ist. Der Rennstall setzt auf Bridgestone-Reifen.

Dies folgt auf einen kürzlich durchgeführten Shakedowns eines neu gebauten GR GT3 durch das Team von Akio Toyoda auf dem Fuji Speedway Anfang dieses Monats, kurz vor dem Rennen der Kultmeisterschaft in Autopolis.

Hiroaki Ishiura, der als einer der Entwicklungsfahrer für das mit Spannung erwartete neue Auto fungiert, das 2027 sein großes Debüt feiern soll, teilt sich in Motegi das Steuer mit dem Toyota-Nachwuchspiloten Tokiya Suzuki.

Werbung

Werbung

Das Auto wird als „Open“ Teilnehmer an den Start gehen, der nicht punkteberechtigt ist, und verfügt daher über keine veröffentlichte Balance of Performance.