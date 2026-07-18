Überlegener BMW-Sieg am Samstag bei GT World Challenge Europe in Misano
Charles Weerts und Kelvin van der Linde gewinnen das erste Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Valentino Rossi verliert durch Startunfall jegliche Siegchancen.
BMW-Sieg an der Adriaküste. Charles Weerts und Kelvin van der Linde gewinnen das erste Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano dominant. Nach einem 0-Fehler-Job fuhr der BMW M4 GT3 des belgischen Teams zu einem überlegenen Triumph. Für Charles Weerts ist es der 19. Sieg im Sprint Cup, davon sein neunter Sieg in Misano.
Rang zwei belegen die Sprint Cup-Tabellenführer Ricardo Feller und Bastian Buus im Porsche 911 GT3 R von Lionspeed GP. Die Sieger der 24h Spa hatten aber durch die Full Course Yellow-Phase einen Rückstand von 19,659 Sekunden auf den siegreichen BMW.
Lucas Auer und Maro Engel komplettieren in der Mann-Filter-Mamba von WINWARD Racing die Podestränge.
Direkt am Start kam es auf der Start-Ziel-Geraden nach einer Kettenreaktion zu einem Unfall, bei dem Andrea Frassineti im Tresor Attempto Racing Audi und Daniel Juncadella im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing am heftigsten getroffen wurden und ausschieden. Auch Polesetter Valentino Rossi wurde heftig in dem Kuddelmuddel getroffen, konnte die Fahrt fortsetzen, fiel aber auf den vierten Rang zurück. Charles Weerts fuhr in dem Chaos vom vierten Startplatz auf den erstem Rang vor. Valentino Rossi musste beim Pflichtboxenstopp eine 10-Sekunden-Zeitstrafe aufgrund eines Fehlstarts absitzen, welcher einer der Auslöser vom Chaos am Start war.
4 Minuten vor Rennende wurde das Rennen mit einer Full Course Yellow neutralisiert. Romain Andriolo flog im CSA Racing McLaren im Bereich der Curvone nach einem Kontakt mit Marcelo Tomasoni ab und musste geborgen werden. Die Neutralisierung hielt bis zum Rennende an.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Rennen 1 (Top 10):
Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Thierry Vermeueln/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
Dylan Pereira/Alex Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3
Amaury Cordeel/Jordan Pepper - WRT - BMW M4 GT3
Christopher Haase/Simon Reicher – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Matisse Lismont/Ignacio Montenegro - WRT - BMW M4 GT3
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