Unglaublicher Unfall: BMW M6 GT3 durchbricht Leitplanke und trifft Tribüne
Fürchterlicher Unfall bei der Supercar Challenge im niederländischen Assen. Marlon Birdsall durchbrach nach einem Bremsdefekt die Leitplanke in der ersten Kurve und traf eine Treppe der Tribüne!
Marlon Birdsall kann am 25. Oktober zukünftig seinen zweiten Geburtstag feiern. Der 19-jährige Nachwuchssportler - welcher vier Nationalitäten (Chinesisch, Schweizerisch, Niederländisch und Englisch) trägt - verunfallte in der Anfangsphase des finalen Saisonlaufs der Supercar Challenge powered by Hankook auf dem MotoGP-Kurs in Assen schwer.
Nach einem Bremsdefekt verunfallte Birdsall in seinem BMW M6 GT3 von Koopman Racing heftig auf dem TT-Circuit Assen. Birdsall durchbrach dabei die Leitplanke in der ersten Kurve und traf mit seinem BMW-Boliden eine Treffe der Tribüne. Der Nachwuchssportler konnte seinen völlig zerstörten BMW M6 GT3 unverletzt verlassen.
Die Motorsportwelt hat Glück, dass die V-Max Finaleraces by American Sunday in Assen eine eher gering besuchte Veranstaltung ist und keine Zuschauer in dem Streckenabschnitt waren. Bei einer besser versuchten Veranstaltung hätte der Unfall in einer Katastrophe mit Beteiligung von Fans enden können!
Videoaufnahmen des unglaublichen Unfalls:
Durch die massiven Schäden an der Strecke wurde das Rennen nach dem Unfall nach rund fünf Minuten mit der Roten Flagge abgebrochen und wurde nicht mehr aufgenommen. Auch das danach geplante Rennen des Belcar Skylimit Sprint Cup konnte nicht durchgeführt werden.
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