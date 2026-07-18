Valentino Rossi schreibt Geschichte: Erste Pole-Position in Misano

Valentino Rossi schreibt Geschichte in Misano! Der neunmalige Motorradweltmeister hat sich die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano gesichert. Erstmals fuhr die Motorsportlegende auf den besten Startplatz in der hochkarätigen SRO-Rennserie. Zudem ist Rossi der bislang älteste Fahrer, der im GT World Challenge Europe Sprint Cup auf die Pole-Position fuhr! Valentino Rossi umrundete den Kurs im WRT BMW M4 GT3 in 1:32.154 Minuten. Gemeinsam mit Max Hesse wird Rossi im Rennen heute Abend seinen vierten Sieg auf seiner Heimstrecke in der GT World Challenge Europe angreifen.

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Den zweiten Platz sicherte sich Andrea Frassineti im Tresor Attempto Racing Audi. 0,099 Sekunden fehlten dem schnellen Italiener auf die Bestzeit von Rossi.

24h Spa-Sieger Ricardo Feller komplettiert im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R die Top-3-Positionen.

Das zweite Segment für Fahrzeuge aus dem Silver Cup und Bronze Cup wurde nach drei Minuten mit der Roten Flagge unterbrochen, nachdem sich Dennis Marschall nach einem Kontakt mit Felix Hirsiger im AF Corse Ferrari sich von der Strecke drehte.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Qualifying 1 (Top 10):

Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3 Andrea Frassineti/Ariel Levi – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3 Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3 Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 Fabian Schiller/Gabriel Rindone – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 Dani Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3 Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 Dylan Pereira/Alex Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 Tommaso Mosca/Matias Zagazeta – AF Corse – Ferrari 296 GT3