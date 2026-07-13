Valentino Rossi vor Heimspiel: «Ich liebe Misano!»

Valentino Rossi geht mit nur einem Ziel in den diesjährigen Lauf des GT World Challenge Sprint Cup in Misano: einen weiteren Sieg auf seiner Heimstrecke einzufahren.

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Das gleiche Ziel verfolgte er bereits bei den letzten drei Rennen an diesem Austragungsort – und jedes Mal war er erfolgreich. Hier feierte er 2023 seinen ersten Sieg in der Series und wiederholte diesen Erfolg 2024 und 2025. Jeder Sieg war anders – doch die Reaktion der Fans war stets pure Begeisterung.

Alle drei Erfolge erzielte er mit dem Team WRT und am Steuer eines BMW M4. Daran hat sich nichts geändert, doch in diesem Jahr will Rossi mit einem bereits dritten Teamkollegen seinen vierten Sieg einfahren. Nach Maxime Martin (2023 & 2024) und Raffaele Marciello (2025) wird er nun im Team WRT mit der Startnummer 46 von Max Hesse unterstützt, einem der vielversprechendsten Nachwuchstalente von BMW. Können sie also ihre Erfolgsserie fortsetzen und 2026 triumphieren?

«Jedes Jahr wird es schwieriger, aber wir werden es versuchen!», sagt Rossi. «Ich komme mit Max sehr gut zurecht. Ich habe schon immer mit großen Talenten zusammengearbeitet, und er ist eines davon. Er ist ein großartiger Fahrer, und ich fühle mich sehr wohl mit ihm, daher glaube ich, dass wir mithalten können.»

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«Zuerst müssen wir herausfinden, ob wir konkurrenzfähig sind, aber ich liebe Misano», fährt er fort. «Das ist mein Ort, mein Zuhause. Meine ganze Familie und alle meine Freunde werden dort sein. Das ist eine zusätzliche Motivation, um zu kämpfen.»

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Alle drei Siege von Rossi in Misano haben die Zuschauer an der italienischen Rennstrecke in Ekstase versetzt. Er hat jeden einzelnen mit derselben Begeisterung gefeiert, doch einer sticht eindeutig als besonders bedeutsam hervor.

«Der erste war etwas Besonderes», bestätigt er. «Als ich mit dem Rennsport im Automobilbereich anfing, war ich mir nicht sicher, ob ich gewinnen könnte. Das Gefühl [nach dem ersten Sieg] war auf jeden Fall anders als bei den anderen; es war etwas Besonderes.»

Natürlich war sein erster Sieg in der GT World Challenge im Jahr 2023 keineswegs sein erster in Misano – es war lediglich sein erster auf vier Rädern. Da es sich um seine Heimstrecke handelt, fährt Rossi dort schon fast so lange, wie er sich erinnern kann.

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«Misano ist für mich etwas ganz Besonderes, weil es meine erste Rennstrecke war», sagt er. «Ich war 1992 dort und fuhr eine Cagiva 125 Zweitakter. Das ist mehr als 30 Jahre her!»

«Vieles ist gleich [zwischen einem GT-Auto und einem Motorrad]; vieles ist anders. Meine Erfahrung mit dem Motorrad hat mir geholfen, aber mit dem GT ist Misano etwas ganz anderes. Man fährt dort völlig andere Linien als mit einem MotoGP-Motorrad.»

Seit seinem ersten GT World Challenge-Rennen auf dieser Rennstrecke im Jahr 2022 strömen Rossis Fans in Scharen nach Misano. Die Veranstaltung ist in dieser Zeit deutlich gewachsen, und die kommende Ausgabe verspricht, größer denn je zu werden – unter anderem mit einem neuen Live-Musik-Highlight, dem «ElektronFest», am Samstagabend.

«Es sind so viele Leute da, und von Jahr zu Jahr werden es immer mehr. Dieses Jahr haben sie ein sehr gutes Wochenende auf die Beine gestellt. Am Samstagabend gibt es eine große Party, bei der einige meiner Freunde auftreten. Auch das Format ist großartig. Der Sprint ist sehr spannend, und wir haben ein Rennen in der Nacht zum Sonntag sowie ein weiteres am Sonntagnachmittag – ich hoffe also, dass alle meine Fans dabei sein werden.»

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Vor einigen Wochen bestritt Rossi seinen fünften Start bei den 24h Spa. Zusammen mit Hesse und Dan Harper belegte er beim größten GT-Rennen der Welt den sechsten Platz – als bestplatzierter BMW – außerdem gewann er das 8-Stunden-Rennen von Indianapolis und stand bei den 12 Stunden von Bathurst zweimal auf dem Podium. «Il Dottore» hat sich mittlerweile als GT-Fahrer fest etabliert, ist jedoch der Meinung, dass er sich noch verbessern kann.

«Zunächst einmal muss man, wenn man in dieser Serie fährt, eine Menge lernen – Regeln für Boxenstopps und Fahrerwechsel – und man muss alles korrekt ausführen. Bei Langstreckenrennen kommt noch die Strategie hinzu. Aber ich denke, meine größte Entwicklung habe ich beim Fahren gemacht. Ich hatte bereits einige Erfahrungen mit GT3-Fahrzeugen gesammelt, als ich noch in der MotoGP fuhr. Aber wenn man mit den Top-Fahrern mithalten will, muss man verstehen, wie man das Auto an seine Grenzen bringt, insbesondere beim Bremsen, beim Einfahren in Kurven und beim Einsatz der Aerodynamik. Ich glaube, ich lerne immer noch dazu!»

Rossi wird versuchen, diese Erkenntnisse sinnvoll einzusetzen und erneut für Furore zu sorgen, wenn in Misano die Zielflagge fällt.