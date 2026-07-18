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Verrückter Unfall überschattet GT2 European Series in Misano

Antoine Potty führte das erste Rennen der GT2 European Series in Misano überlegen an. Doch nach einem Bremsversagen durchbrach er die Streckenbegrenzung und traf einen Baum. Pilot unverletzt.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Der komplett zerstörte Maserati von Antoine Potty
Der komplett zerstörte Maserati von Antoine Potty
Foto: Screenshot GT World
Der komplett zerstörte Maserati von Antoine Potty
© Screenshot GT World

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Der Belgier Antoine Potty nahm den ersten Lauf der GT2 European Series in Misano - welches im Rahmenprogramm der GT World Challenge Europe ausgetragen wird - von der Pole-Position auf. Im I4Race Maserati GT2 führe er daraufhin das Rennen überlegen an.

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Doch nach rund 15 Minuten erlitt Potty am Steuer seines Maserati vor der Tramonto-Kurve einen technischen Defekt und schlug ungebremst mit hohem Tempo in die Barriere ein. Beim Einschlag stieg der Maserati auf und flog über die Streckenbegrenzung und schlug in ein Waldgebiet hinter der Strecke ein, ehe er auf dem Reifenstapel stoppte. Der Maserati GT2 wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Antoine Potty konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft unversehrt verlassen, was den hohen Sicherheitsstandard moderner GT-Fahrzeuge unterstreicht. Zur Reparatur der Streckenbegrenzung wurde das Rennen längere Zeit unterbrochen.

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Die in Adenau lebende Französin Célia Martin konnte das Rennen in ihrem ersten Start in der Rennserie nach einer spannenden Schlussphase gemeinsam mit Luca Pirri gewinnen. Marius Aigner und Reinhard Kofler belegen im MZR KTM den zweiten Platz, ehe Stefan Rosina und Lorenzo Marcucci in einem Audi die Podestränge komplettieren.

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