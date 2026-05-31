Verursachung von Horrorunfall: Kelvin van der Linde massiv bestraft

Die Schlussphase des GT World Challenge Europe Endurance Cup-Rennens in Monza kam es zu einem schweren Unfall. Kelvin van der Linde traf Alexey Nesov im Pure Rxcing Porsche im Heck, welcher daraufhin rückwärts mit hohen Tempo in die Schikane rutschte und Sven Müller und Ezequiel Perez Companc traf und sich daraufhin überschlug. Im Überschlag traf Nesov noch den auf dem zweiten Platz liegenden Marvin Dienst im WINWARD Racing Mercedes-AMG. Alle Fahrer konnten die Fahrzeuge verlassen.

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Die Stewards bestraften im Nachgang an das Rennen den südafrikanischen BMW-Werksfahrer. Der WRT BMW M4 GT3 von Jordan Pepper, Charles Weerts und Kelvin van der Linde erhielt im Nachgang an das Rennen eine 155 Sekunden Zeitstrafe und zwei Behaviour Warning Points.

Van der Linde begründete den Unfall bei den Stewards, dass er vom Bremspunkt von Nesov überrascht wurde, aber die Schuld auf seine Kappe nahm. Die Stewards entschieden, dass van der Linde die Schuld am Unfall trägt und er daraufhin bestraft werden musste.

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Das WRT-Trio verliert damit den siebten Platz im Rennen. Durch die Strafe rutscht der Bolide auf den 30. Platz zurück.