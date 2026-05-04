Vier Fahrzeuge - PROsport Racing greift bei den 24h Nürburgring groß an
Vier Fahrzeuge, vier Klassen, vier Siegchancen - PROsport Racing startet mit drei Mercedes-AMG und einen Aston Martin in die 24h Nürburgring und peilt starke Ergebnisse an.
Das wichtigste Wochenende der Saison rückt näher. Bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring vom 14. bis 17. Mai bringt PROsport Racing das bislang größte Aufgebot der Teamgeschichte an die Strecke. Drei Mercedes-AMG und einen Aston Martin Vantage GT3 setzt das Team aus Wiesemscheid in drei Klassen ein — von der SP10 Am bis hinauf in die SP9 Pro.
An der Spitze steht der Mercedes-AMG GT3 im Volldesign des Fahrwerksherstellers BILSTEIN. In der SP9 Pro teilen sich Mercedes-AMG Performance-Fahrer Mikaël Grenier, Mercedes-AMG Expert Driver Adam Christodoulou, GT-World-Challenge-Star Chris Lulham und PROsport-Stammfahrer Marek Böckmann das Cockpit. Zum Rennen trägt der Wagen ein neues Sonderdesign, das PROsport in den kommenden Tagen über die eigenen Social-Media-Kanäle vorstellt.
In der SP9 Am geht der Aston Martin Vantage GT3 an den Start. Guido Dumarey, Christian Konnerth, Markus Lönnroth und Tobias Wahl steuern den britischen GT3-Boliden, der zu den Publikumslieblingen rund um die Nordschleife zählt.
Das Aufgebot komplettieren zwei Mercedes-AMG GT4 in der SP10. Im Topwagen #176 greifen ADAC GT Masters-Sieger Guilherme de Oliveira, Yannik Himmels, Lluc Ibanez und Routinier Jörg Viebahn den Klassensieg in einem starken SP10-Feld an. Den Schwesterwagen #175 teilen sich Gustav Bard, Jacques Derenne, Carsten Kautz und Marcos Vazquez als ambitioniertes Herrenfahrer-Quartett in der SP10 Am.
„Mit dem BILSTEIN-AMG bestreiten wir den ersten GT3-Einsatz dieser Größenordnung in unserer Teamgeschichte. Wir gehen mit Respekt vor der Aufgabe und einem starken Fahreraufgebot ins Rennen. Tests, die 24h Qualifiers und intensive Setup-Arbeit haben uns auf dieses Wochenende vorbereitet — jetzt zählt die Umsetzung", so Teamgründer und Geschäftsführer Chris Esser.
Geschäftsführer Marc Hennerici ergänzt: „Vier Fahrzeuge, vier Klassen, in jeder Klasse mit klarem Anspruch. Diese Bandbreite baut auf dem Fundament auf, das Chris bei PROsport über Jahre und schon lange vor meinem Einstieg geschaffen hat. Die Zusammenarbeit mit ihm ist so produktiv und konstruktiv, dass wir das Programm gemeinsam mit unseren Sponsoren und Kunden auf dieses Niveau heben können — ohne sie stünde davon keines an der Startlinie."
Die diesjährige Ausgabe des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring versammelt 161 Fahrzeuge auf der knapp 25 Kilometer langen Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife. Zusätzlichen Schub bringt der Start des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen. Live im deutschen Free-TV überträgt Nitro das komplette Rennen, parallel läuft der offizielle YouTube-Livestream.
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