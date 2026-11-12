Walkenhorst Motorsport 2026 mit erfolgreichstem Aston-Martin-Jahr

Mit dem GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup in Portimao endete die diesjährige Rennsaison von Walkenhorst Motorsport. Das niedersächsische Aston-Martin-Team blickt auf eine intensive Saison zurück, welche die erfolgreichste des Teams seit dem Wechsel zur britischen Marke im Jahr 2024 war.

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Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring belegten die drei Aston-Martin-Werksfahrer Mattia Drudi, Christian Krognes und Nicki Thiim den zweiten Rang. Es war das beste Ergebnis in der Geschichte von Walkenhorst Motorsport beim Langstreckenklassiker in der Eifel. Das 24h-Rennen war zudem der Beginn der Zusammenarbeit mit dem neuen Teampartner natural elements, welcher die Pro-Fahrzeuge des Teams in ein neues Design versetzte.

Über die komplette Saison 2026 lief die Zusammenarbeit von Pirelli und Walkenhorst Motorsport auf der Nordschleife, wo das erfahrene Team als Entwicklungsteam fungiert. Beide Seiten konnten gemeinsam über die Saison Fortschritte machen. Die Stammfahrer Christian Krognes und Mateo Villagomez blicken dabei auf starke Ergebnisse zurück und konnten immer wieder mit schnellen Rundenzeiten überzeugen.

Im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup wurden Mateo Villagomez und Jamie Day Vizemeister im Silver Cup. In sieben der zehn Saisonläufe fuhr das Duo auf die Podestränge und zeigte während jeder Veranstaltung starke Leistungen. Maxime Robin und Gaspard Simon zeigten am Steuer des Vantage GT3 ebenfalls einen guten Speed und beendeten die Saison auf dem achten Rang.

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Schwieriger verlief die Saison im GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. Das einzig zählbare Resultat fuhr das Pro-Fahrzeug von Henrique Chaves, Christian Krognes und Jamie Day bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa, dem weltgrößten GT3-Rennen, ein, wo sie den siebten Platz belegten. Nach einem unverschuldeten Unfall in der Startrunde zeigte das Trio eine beeindruckende Aufholjagd. Das Silver-Cup-Fahrzeug konnte in drei Rennen Punkte sichern.

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Beim Saisonfinale in Hockenheim debütierte Walkenhorst Motorsport zudem im neugeschaffenen BMW M2 Cup auf der DTM-Plattform. Der erst 15-jährige Ungar Marcell Zsebő konnte mit einem guten Speed überzeugen und fuhr nach einem bitteren Ausfall im ersten Rennen am Sonntag auf den siebten Platz. Zukünftig möchte Walkenhorst Motorsport die Präsenz in der Serie ausbauen.

«Vielen Dank an das gesamte Team für die großartige Arbeit in der Saison 2026! Saisonhighlight war sicherlich der zweite Gesamtrang beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring, welches das beste Ergebnis des Teams bei dem Eifelklassiker war. Zudem blicke ich mit Freude auf unsere Vizemeisterschaft im GT World Challenge Europe Sprint Cup zurück. Im kommenden Jahr möchten wir an die Erfolge anknüpfen und unsere Performance noch weiter steigern. Hierfür wird das gesamte Team über den Winter hart arbeiten!», so Teamchef Jörg Breuer.

Ausblick auf Saison 2027:

Auch im kommenden Jahr wird Walkenhorst Motorsport wieder in der weltgrößten GT3-Rennserie – der GT World Challenge Europe powered by AWS – antreten. Das Team aus Melle plant erneut den Einsatz von zwei Aston Martin Vantage GT3 im Endurance & Sprint Cup.

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Ebenfalls fortgesetzt wird das Engagement auf der Nürburgring-Nordschleife. Neben dem Einsatz eines Pro-Fahrzeuges bei ausgewählten Veranstaltungen wird das Reifenentwicklungsprogramm für Pirelli auf der Nordschleife fortgesetzt. Das Team peilt ein weiteres Topergebnis beim ADAC Ravenol 24h-Rennen und im Rahmen der NLS an.

Nach dem Debüt beim Saisonfinale in Hockenheim plant Walkenhorst Motorsport zudem ein Vollzeitprogramm im BMW M2 Cup. Somit kehrt man nach einem Gaststart auch auf die DTM-Plattform zurück. Auch eine Rückkehr ins ADAC GT Masters ist durchaus möglich, nachdem die Serie zur kommenden Saison die «Road to DTM»-Förderung durch eine deutlich erhöhte Förderung wesentlich attraktiver gemacht hat.

Erste Testfahrten zur Saisonvorbereitung sind bereits für Dezember geplant. Weitere Details zum nächstjährigen Programm wird Walkenhorst Motorsport zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.