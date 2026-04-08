Walkenhorst Motorsport komplettiert GT World Challenge-Aufgebot

Walkenhorst Motorsport steht vor der Saison in der GT World Challenge Europe powered by AWS. Der Rennstall aus Melle wird erstmals alle zehn Saisonläufe der weltweit wichtigsten GT-Rennserie mit zwei Aston Martin Vantage GT3 bestreiten. Dafür hat sich das Team schlagkräftige Fahreraufgebote zusammengestellt.

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Im Endurance Cup wird Walkenhorst Motorsport je einen Aston Martin Vantage GT3 in der Pro-Klasse und im Silver Cup einsetzen. Das Topfahrzeug wird von den beiden Aston Martin-Werksfahrern Christian Krognes und Henrique Chaves gesteuert. Als dritter Fahrer wird das britische Nachwuchstalent Jamie Day den Vantage GT3 pilotieren. Day gewann 2024 die AMR Driver Academy und wurde 2025 Meister im Silver Cup des GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup.

Im Silver Cup-Fahrzeug erweitert der junge Franzose Gaspard Simon sein Programm mit dem Aston Martin-Team und wird mit Walkenhorst Motorsport auch im Endurance Cup starten. Der 19-Jährige wird mit Mateo Villagomez und Ethan Ischer ein Fahrertrio bilden. Gaspard Simon gewann im Vorjahr die SRO GT Academy in der FFSA GT-Meisterschaft und wird in diesem Jahr von der SRO gefördert. Bei den 24h Spa unterstützt Maxime Robin das Silver Cup-Aufgebot als vierter Fahrer.

Im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup liegt die volle Konzentration von Walkenhorst Motorsport auf dem Nachwuchsprogramm im Silver Cup, in dem beide Aston Martin antreten werden. Jamie Day, der im Vorjahr die Klasse für sich entscheiden konnte, wird sich den Aston Martin mit der Startnummer #34 mit Mateo Villagomez teilen. Im Schwesterwagen treten die beiden Franzosen Gaspard Simon und Maxime Robin an.

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«Wir gehen nach einer guten Saisonvorbereitung im Winter positiv in die diesjährige Saison der GT World Challenge Europe!», so Teamchef Jörg Breuer. «Wir haben ein starkes Fahreraufgebot und ich bin optimistisch, dass wir in unseren Klassen um gute Resultate kämpfen können. Im Sprint Cup haben wir mit den Duos Mateo/ Jamie und Maxime/ Gaspard sogar zwei sehr schlagkräftige Teams im Einsatz. Außerdem freut es mich sehr, dass Maxime – nach einem Jahr Abstinenz – wieder zurück ins Team kommt.»

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