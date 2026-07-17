WEC-Champion startet in Misano und Zandvoort für Pure Rxcing

Prominenter Neuzugang für Pure Rxcing vor dem GT World Challenge Europe Sprint Cup-Event in Misano. Riccardo Pera wird für das Team antreten. Pera wird auch im September in Zandvoort für das Porsche-Team antreten.

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Riccardo Pera wird im Aufgebot des Porsche-Rennstalls Alexey Nesov ersetzen, dessen Zusammenarbeit mit Pure Rxcing nach den 24h Spa endete. Nesov konnte dabei in der GT World Challenge Europe und beim ADAC GT Masters-Gaststart in Zandvoort mit schnellen Rundenzeiten überzeugen.

2025 wurde Pera in einem Manthey Porsche Meister in der LMGT3-Klasse der FIA WEC und gewann auch die 24h Le Mans in der GT-Klasse. In diesem Jahr startet er mit dem Team aus Meuspath in der Langstreckenweltmeisterschaft und in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Zudem fährt er mit Rutronik Racing im GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Der Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R wird in Misano neben Riccardo Pera von Alex Malykhin gesteuert. Das Duo startet im Silver Cup.

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