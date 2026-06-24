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Wetterwarnung aufgrund von Hitzewelle - Schutzmaßnahme bei 24h Spa

Die 24h Spa werden von einer Hitzewelle getroffen, so dass eine offizielle Wetterwarnung ausgesprochen wurde. Die Veranstaltung trifft Schutzmaßnahmen für die Besucher.

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Die 24h Spa werden von einer Hitzewelle getroffen
Die 24h Spa werden von einer Hitzewelle getroffen
Foto: SRO
Die 24h Spa werden von einer Hitzewelle getroffen
© SRO

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SPEEDWEEK übersetzt euch die Meldung der Veranstaltung:

Angesichts der für die Woche der „CrowdStrike 24 Hours of Spa“ vorhergesagten hohen Temperaturen haben die Veranstalter Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Besucher während der Hitzewelle zu gewährleisten.

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An mehreren Stellen rund um die Rennstrecke wird kostenlos Trinkwasser zur Verfügung stehen. Den Besuchern wird empfohlen, Getränke und eine Wasserflasche mitzubringen und darauf zu achten, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Vergessen Sie nicht, eine Kopfbedeckung mitzubringen und Sonnencreme aufzutragen. Es gibt viele schattige Bereiche, die vom Ardennenwald geschützt werden und einen fantastischen Blick auf die Strecke bieten. Zusätzlich zu den überdachten Tribünen, die ohne Aufpreis zugänglich sind, werden an den Stellen „Les Combes“ und „Double Gauche“ Festzelte aufgestellt, um die Zuschauer vor der Sonne zu schützen.

Achten Sie stets auf Kinder und ältere Menschen und achten Sie bei körperlicher Aktivität auf Ihre eigene Gesundheit.

Empfehlungen

Indem wir uns an diese Schutzmaßnahmen halten, sorgen wir dafür, dass das Sommerwetter zum Erfolg der Veranstaltung an diesem Wochenende beiträgt.

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Auf dieser Karte wurden die Trinkwasserstellen hinterlegt.

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