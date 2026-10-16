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WINWARD Racing gewinnt vor Berufungsgericht und ist Gesamtmeister

WINWARD Racing gewinnt vor dem RACB-Berufungsgericht, so dass die Disqualifikation vom zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Misano zurückgenommen wird.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

WINWARD Racing gewinnt vor dem Berufungsgericht
WINWARD Racing gewinnt vor dem Berufungsgericht
Foto: SRO
WINWARD Racing gewinnt vor dem Berufungsgericht
© SRO

Im Artikel erwähnt

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WINWARD Racing hat die Berufung gegen seine Disqualifikation aus dem zweiten Rennen der diesjährigen Sprint Cup-Runde in Misano gewonnen, bei dem der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 48 den dritten Platz in der Gesamtwertung belegte.

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Der Royal Automobile Club of Belgium (RACB) befand die Berufung als „zulässig und begründet“ und bestätigte, dass die ursprüngliche Entscheidung „aufgehoben und widerrufen“ werden müsse. Somit bleibt das dritte Platz-Ergebnis für Maro Engel und Lucas Auer bestehen. Die Sprint-Cup-Wertung bleibt davon unberührt.

Damit stehen Engel und Auer als Gesamtsieger der Fahrerwertung der GT World Challenge powered by AWS für das Jahr 2026 fest, da sie vor dem Saisonfinale an diesem Wochenende in Portimão einen uneinholbaren Punktevorsprung haben. Der Teamtitel ist noch nicht entschieden.

Im Artikel erwähnt

Mehr zu der ursprünglichen Disqualifikation erfahrt ihr hier – der Rennstall legte dagegen Berufung ein.

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Die Saison 2026 der GT World Challenge endet am Samstagabend mit einem dreistündigen Rennen in Portugal. Der Startschuss fällt um 17:00 Uhr Ortszeit.

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