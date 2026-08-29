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WINWARD Racing legt Berufung gegen Misano-Disqualifikation ein

Die WINWARD Racing-Mannschaft hat Berufung gegen die Disqualifikation von Maro Engel und Lucas Auer im zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Misano eingelegt.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Der WINWARD Mercedes-AMG in Misano
Der WINWARD Mercedes-AMG in Misano
Foto: SRO
Der WINWARD Mercedes-AMG in Misano
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Maro Engel und Lucas Auer wurden vom zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Misano disqualifiziert. Das Radlager am Mercedes-AMG GT3 entsprach nicht der Homologation. Bei den zusätzlichen technischen Überprüfungen wurde festgestellt, dass «die Dichtlippen des Radlagers auf beiden Seiten abgeschnitten waren», was von den Vertretern von WINWARD Racing nicht bestritten wurde.

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Hier erfahrt ihr mehr zu der Entscheidung.

Die Stewards haben am Samstag, dem 29. August, um 10:24 Uhr die Mitteilung über die beabsichtigte Einlegung einer Berufung durch Winward Racing gegen die Entscheidung Nr. 77 - der Disqualifikation des Fahrzeugs - erhalten.

Im Artikel erwähnt

Die Stewards erkennen die aufschiebende Wirkung der mit der Entscheidung Nr. 77 verhängten Strafe gemäß Artikel 12.3.3.a und b des ISC an, da die Einreichung der beabsichtigten Berufung innerhalb der von den Rennkommissaren festgelegten Frist eingegangen ist. Durch die Berufung bleibt das Ergebnis vom zweiten GT World Challenge Europe Sprint Cup weiterhin vorläufig.

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