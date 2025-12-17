Zugang: Patric Niederhauser wird Lamborghini-Werksfahrer

Die Lamborghini Squadra Corse freut sich, die Aufnahme von Patric Niederhauser als offiziellen Werksfahrer ab der nächsten Saison bekanntzugeben. Der erfahrene Schweizer wird mit dem neuen Lamborghini Temerario GT3 an den Start gehen. Sein vollständiges Rennprogramm wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Werbung

Werbung

Der 34-Jährige kehrt zu dem Unternehmen aus Sant’Agata Bolognese zurück, nachdem er zuvor Teil des Lamborghini GT3 Junior Driver Programms war. Als ehemaliger Lamborghini Super Trofeo-Teilnehmer und Gewinner des Weltfinales holte Niederhauser kürzlich den GT World Challenge Europe Endurance Cup Pro-Titel mit dem neuen Lamborghini-Partner Rutronik Racing .

Niederhauser wird als amtierender GT World Challenge Europe Endurance Cup-Champion, den er sich im Oktober in einer dramatischen letzten Runde der Saison in Barcelona mit einem Punkt Vorsprung sicherte, in die Liste der offiziellen Werksfahrer von Lamborghini aufgenommen. Als Sieger in der Serie hat sich Niederhauser als einer der weltweit führenden GT3-Fahrer etabliert und bringt ein beneidenswertes Maß an Fachwissen und Leistung in die Squadra Corse ein.

Nachdem er zunächst in Formelnachwuchsserien angetreten ist und drei Saisons in der GP3-Serie gefahren war und vier Rennen gewonnen hatte, wechselte Niederhauser im folgenden Jahr in den GT-Rennsport und startete in der Lamborghini Super Trofeo Europe. Am Ende seiner Debütsaison mit Lamborghini gelang ihm dann beim Saisonfinale in Sebring der Durchbruch mit seinem ersten Rennsieg.

Werbung

Werbung

2016 wurde er in die GT3-Junioren aufgenommen, bevor er 2019 mit dem Gewinn des ADAC GT Masters-Titels seinen Status als einer der erfolgreichsten GT-Fahrer der Welt festigte. Niederhauser beendete die Saison als Vertreter seines Landes am Steuer eines Lamborghini Huracán GT3 EVO im FIA GT Nations Cup. Zudem hat Niederhauser die 8 Stunden von Indianapolis 2021 in der Pro-Kategorie gewonnen.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Mit dieser Ankündigung wurde die Werksfahreraufstellung von Lamborghini Squadra Corse für die Saison 2026 um eine vielseitige Mischung aus Jugend und Erfahrung erweitert. Niederhauser gesellt sich zu den langjährigen offiziellen Fahrern Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Franck Perera, Marco Mapelli, Christian Engelhart und Sandy Mitchell sowie Loris Spinelli, Edoardo Mortara, Luca Engstler und Daniil Kvyat.

Vor seinem Renndebüt mit Lamborghini Squadra Corse wird Niederhauser auch die Gelegenheit haben, den Temerario GT3 zu testen, der im März 2026 bei den 12 Stunden von Sebring sein Wettbewerbsdebüt geben wird, während sein Europadebüt beim Paul Ricard, dem Auftaktrennen der GT World Challenge Europe Endurance Cup-Saison 2026, stattfinden wird.

Patric Niederhauser, Lamborghini-Werksfahrer: «Nach meinen ersten Schritten im GT-Rennsport, wo ich in der Lamborghini Super Trofeo fuhr, bekam ich ein Jahr später, also vor genau zehn Jahren, die Chance, mein GT3-Debüt als Lamborghini-Juniorfahrer zu geben. Seitdem bin ich im Laufe meiner Karriere für verschiedene Marken gefahren, aber jetzt fühlt es sich wie eine Heimkehr an. Ich bin sehr stolz darauf, eine so großartige Marke zu vertreten, und freue mich sehr auf eine vielversprechende Zukunft. Als offizieller Werksfahrer für Automobili Lamborghini zu fahren, ist ein Traum, der wahr geworden ist.»

Werbung

Werbung