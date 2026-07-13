Zusätzlicher Audi: Saintéloc Racing mit Gaststart in Magny-Cours

Beim übernächsten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennwochenende in Magny-Cours wird Saintéloc Racing einen Gaststart absolvieren und einen Audi R8 LMS GT3 einsetzen. Der französische Rennstall fokussiert sich in diesem Jahr, neben weiteren Programmen im International GT Open, der 24H Series und der FFSA GT, im SRO-Bereich auf den GT World Challenge Europe Endurance Cup.

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Bei der Veranstaltung im Département Nièvre wird der Rennstall einen Audi R8 LMS GT3 an den Start bringen. Jim Pla und Michael Blanchemain werden für das Team im starkbesetzten Bronze Cup antreten.

Die beiden Franzosen fahren in dieser Saison bereits gemeinsam mit Saintéloc Racing im International GT Open am Steuer eines Audi R8 LMS GT3. Jim Pla nimmt zudem mit CSA Racing am GT World Challenge Europe Endurance Cup teil. Vor dem Rennen in Le Castellet im International GT Open belegt das Duo den 7. Platz in der Pro-Am-Wertung.