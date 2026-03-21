Zweiter BMW Z4 GT3 nimmt an den 24h Nürburgring teil

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Was ist besser als ein BMW Z4 GT3? Zwei BMW Z4 GT3! Dies dachte sich Nordschleifen-Urgestein Peter Posavac, der rund um die Nordschleife liebevoll "Mister Zetti" genannt wird und hat den Start seines BMW Z4 GT3 bei NLS3 und beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring bestätigt.
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Posavac hatte zuvor ein Bild seines Z4 GT3 beim Test in Zandvoort gepostet und wenn dies 5.000 Likes erreichen würde, würde er mit dem Fahrzeug an den Start gehen. Nachdem das Bild diese Marke erreichte, bestätigte er nun die Teilnahme am Langstreckenklassiker und als Vorbereitung bei NLS3. «Ihr seid ja total bekloppt! Ich hatte ja mit Zuspruch gerechnet, aber das ist wirklich überwältigend. Dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit, ist ja nicht mehr soviel Zeit», so Posavac auf Facebook.
Wer gemeinsam mit ihm das Fahrzeug pilotieren wird, ist noch unklar. Durchgeführt wird der Einsatz von den niederländischen BMW-Experten von Koopman Racing, die den Z4 GT3 aus der Supercar Challenge kennen. «Die Jungs von Koopman Racing sind schon ganz aufgeregt. Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt und auf den Sound vom Zetti bei NLS3 und beim 24er. Fünftausend Mal Dank von meiner Seite», so Posavac.
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Posavac wird mit einem ehemaligen Marc VDS-Fahrzeug an den Start gehen. Das Auto nahm 2015 an den 24h Spa unter dem Motto «Racing Against Cancer» teil.
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