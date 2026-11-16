Stark Future: 150 Millionen Euro frisches Kapital für die grosse Offensive

Es ist ein Paukenschlag für die internationale Motorradbranche, der weit über die Grenzen des Offroad-Sektors hinaus für Aufsehen sorgt: Stark Future, das erst 2020 gegründete Unternehmen mit Sitz vor den Toren Barcelonas, hat eine Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von über 150 Mio. € erfolgreich abgeschlossen. Nie zuvor wurde in Europa eine derart hohe Summe in einen Hersteller von Elektromotorrädern investiert. Mit dieser Transaktion wird Stark Future vor dem Kapitalzufluss (Pre-Money) mit 1,2 Mia. € bewertet. Damit steigt die Marke zum ersten europäischen «Einhorn» (Start-ups mit einer Bewertung von über einer Milliarde) im Bereich der elektrischen Zweiräder auf.

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Angeführt wurde die Investitionsrunde vom Wachstumsinvestor Highland Europe – bekannt durch Beteiligungen an Unternehmen wie Zwift, GetYourGuide oder Wolt. Ebenso – investierten Morgan Stanley und die spanische Investmentgesellschaft Axon Partners Group. Dazu zogen bestehende Anteilseigner sowie Investoren aus dem direkten Umfeld des Unternehmens mit.

Das Interesse an Stark Future war dabei so groß, dass die Nachfrage nach Unternehmensanteilen das Angebot übertraf. Um weiteren strategischen Partnern – darunter etwa das Schweizer Bankhaus Lombard Odier – den Einstieg zu ermöglichen, erwägt Stark Future ein so genanntes zweites Closing. Damit würde weiteren Grossinvestoren nachträglich der Einstieg als Miteigentümer ermöglicht.

Eine Entwicklung, die man in der Motorradbranche wohl noch nie gesehen hat: Vor drei Jahren kam als erstes Modell das Motocross-Motorrad Stark Varg auf den Markt, und heute reissen sich Investoren darum, Kapital in diesen Hersteller zu investieren. Eine rasante Entwicklung, die in der traditionell eher konservativen Motorradindustrie ohne Beispiel ist. Stark Varg ist bereits das meistverkaufte Enduro-Motorrad weltweit, vor allen etablierten Konkurrenten mit Verbrennungsmotor, wobei man diese Zahl relativieren muss: Der oberste Platz in der Verkaufsstatistik kommt dadurch zustande, dass Stark Future eine einziges Enduromodell anbietet, während sich die Verkaufszahlen anderer Anbieter auf mehrere Modelle aufteilen.

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Dennoch sind die Zahlen hinter diesem Erfolg beeindruckend: Bereits im ersten Verkaufsjahr sicherte sich Stark in Deutschland einen Marktanteil von rund 50 % im Enduro-Segment und übernahm auch in Frankreich und Italien die Spitzenposition in diesem Spezial-Segment. Der volumenstärkste Absatzmarkt für Stark Future sind inzwischen die USA. Aus dem Stand heraus eroberte die Marke innerhalb von 36 Monaten rund fünf Prozent des globalen Offroad-Marktes (Gesamtvolumen: drei Milliarden Euro). Im Gegensatz zu vielen anderen Hardware-Start-ups arbeitet Stark Future nach eigenen Angaben profitabel.

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Mit den über 150 Mio. € an frischem Kapital will sich Gründer und CEO Anton Wass nun keineswegs auf den Offroad-Lorbeeren ausruhen. Das Geld soll gezielt in die weltweite Expansion und vor allem in die Entwicklung völlig neuer Fahrzeugplattformen fließen. Das erklärte Ziel ist es, den Erfolg aus dem Gelände auf die Straße und in weitere Motorrad-Kategorien zu übertragen. Der gesamte Motorradmarkt der Welt hat ein Volumen von rund 90 Mia. €.

An Visionen mangelt es ihm nicht: Stark-CEO Anton Wass Foto: Stark Future An Visionen mangelt es ihm nicht: Stark-CEO Anton Wass © Stark Future

«Vor sechs Jahren war Stark nicht mehr als die unerschütterliche Überzeugung, dass ein Elektromotorrad die bessere Maschine sein kann und kein Kompromiss sein muss», erklärt Anton Wass stolz. «Heute stehen wir vor der größten Investition, die jemals in ein europäisches E-Motorrad-Unternehmen getätigt wurde. Wir haben die Branche mit der Stark Varg bereits einmal auf den Kopf gestellt. Jetzt haben wir die Ressourcen, um genau das im Weltmarkt zu wiederholen.»

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Da muss SPEEDWEEK mal nachrechnen: Fünf Prozent des globalen Motorradmarktes entsprechen einem Geschäftsvolumen von 4,5 Mia. €. Stark Future machte 2025 einen Umsatz von 115 Mio. €. Wass will, so folgern wir aus seiner Aussage, mit seiner Offensive auf den Motorrad-Gesamtmarkt den Umsatz um den Faktor 40 steigern!

«Nichts von unserem Erfolg wäre ohne die Fahrer möglich gewesen, die sich für eine Varg entschieden haben, noch bevor die größten Investoren der Welt einstiegen – und ohne die Händler, die sie in ihre Ausstellungsräume gestellt haben», fährt Wass fort. «Wir sind nicht hier, um an der Zukunft des Motorradfahrens teilzunehmen. Wir sind hier, um sie anzuführen.»

Kommerziell erfolgreiche Elektro-Waldmaschine: Stark Varg EX Foto: Stark Future Kommerziell erfolgreiche Elektro-Waldmaschine: Stark Varg EX © Stark Future

Auch bei den Geldgebern ist die Euphorie groß. Tony Zappalà, Partner bei Highland Europe, hebt hervor, dass sich Stark ausgerechnet im technisch anspruchsvollsten und gnadenlosesten Segment des Marktes durchgesetzt habe: «Motorräder sind die letzte große Fahrzeugkategorie, die vor einer tiefgreifenden Elektrifizierung steht. Viele haben es versucht, aber niemand hat den Erfolg von Stark erreicht.»

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Vikram Raju von Morgan Stanley Investment Management ergänzt, dass die überzeugendsten Klimalösungen jene seien, die den Kunden keinerlei Verzicht abverlangen. Genau diese Mischung aus Ingenieurskunst und kompromissloser Performance habe den Ausschlag für das Investment gegeben. Alfonso de León von Axon Partners Group bringt die Sonderstellung von Stark Future auf den Punkt: «Stark ist eines dieser seltenen Unternehmen, das wächst wie ein Tech-Konzern, aber Geld verdient wie ein klassischer Industriebetrieb.»